Land hält Frist, manche Kommunen hinken hinterher

Das Wort Grundsteuer erscheint auf einem Computerbildschirm auf der Seite des Online-Steuerportals Elster. © Bernd Weißbrod/dpa/Archivbild

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist am Dienstag abgelaufen. Auch die öffentliche Verwaltung war in der Pflicht. Während das Land Hessen pünktlich geliefert hat, brauchen einige Kommunen mehr Zeit.

Wiesbaden/Kassel - Fristende bei der Grundsteuererklärung: Bis Dienstag sollten Immobilien- und Grundstückbesitzer ihre Angaben beim Finanzamt abgeben. In Hessen lag die Abgabequote bis Dienstagnachmittag laut Finanzministerium bei rund 74 Prozent. „Es wurden über 2,1 Millionen Erklärungen abgegeben“, teilte ein Sprecher in Wiesbaden mit. Die abschließenden Zahlen zum Fristende werden demnach an diesem Mittwoch bekannt gegeben.

Neben den Bürgerinnen und Bürgern war auch die öffentliche Verwaltung in der Pflicht. Das Land Hessen hat die Erklärungen nach eigenen Angaben für alle steuerpflichtigen Grundstücke pünktlich abgegeben. „Wir haben alles darangesetzt, diese Frist zu halten und haben es geschafft“, sagte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) laut Mitteilung in Wiesbaden. Demnach wurden aus über 80.000 Flurstücken im Eigentum des Landes 5415 wirtschaftliche Einheiten gebildet, für die Angaben fällig wurden - darunter Wälder, Staatsdomänen, Museen, Theater, Behörden, Wohngebäude oder Straßen.

Anders sieht es in einigen Kommunen im Land aus. Die Stadt Kassel etwa hinkt hinterher und hat eine Fristverlängerung beim Finanzamt beantragt. Bis zum Ablauf der Frist hätten noch nicht für alle städtische Liegenschaften entsprechende Erklärungen abgegeben, erklärte ein Sprecher. Wie viele das sind, konnte er nicht beziffern. Die Fachämter der Stadt verwalteten die Liegenschaften dezentral.

„Alleine in der Verwaltung des Liegenschaftsamtes liegen 1600 steuerpflichtige und 11.000 steuerbefreite Flurstücke“, erläuterte er. Der Aufwand sei also immens. „Die Fachämter hatten mit Herausforderungen und Auswirkungen der Pandemie beziehungsweise des Ukraine-Krieges bis zuletzt vordringlichere Aufgaben zu bewältigen“, begründete der Sprecher die Verzögerung.

Auch in Wiesbaden hat man die Frist nicht für alle steuerpflichtigen Grundstücke einhalten können. Wie die Stadt mitteilte, wurden bislang rund 300 von rund 400 Grundsteuererklärungen beim Finanzamt eingereicht. Für die noch ausstehenden Erklärungen sei ein Antrag auf Fristverlängerung beim Finanzamt gestellt worden. Sie sollen demnach bis zum 31. März nachgereicht werden. In Gießen hingegen hat man die Frist eingehalten. Für alle derzeit bekannten 204 Grundstücke sei die Erklärung abgegeben worden, erklärte eine Sprecherin der Stadt.

Keine Aussage darüber treffen, inwiefern für die Liegenschaften der Stadt die notwendigen Grundsteuererklärungen bereits abgegeben wurden, kann die Stadt Frankfurt. Aufgrund der dezentralen Struktur in Hessen und damit in Frankfurt seien jeweils die grundstücksverwaltenden Ämter für die Abgabe der Grundsteuererklärungen zuständig, erklärte ein Sprecher. „Daher können wir hier keine pauschale Aussage für die gesamte Stadt Frankfurt am Main treffen, auch nicht darüber, ob einzelne Ämter Fristverlängerungen benötigen.“ In Frankfurt verwalteten eine Reihe von Ämtern die städtischen Grundstücke. Dazu zählten insbesondere das Amt für Bau und Immobilien, aber auch das Grünflächenamt oder das Amt für Straßenbau und Erschließung, erläuterte er. Hinzu komme, dass für rund die Hälfte der circa 45.000 städtischen Grundstücke derzeit (noch) keine Grundsteuererklärung abgegeben werden müsse, da sie von der Grundsteuer befreit seien.

Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Im Rahmen dieser Reform müssen daher bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke mit Hilfe von Eigentümerangaben neu bewertet werden. Der Bund hatte die Frist zur Einreichung der Unterlagen einmal verlängert, vom 31. Oktober 2022 auf den 31. Januar 2023. Dennoch fehlen bundesweit noch immer Millionen von Grundsteuererklärungen. Bayern kündigte am Dienstag an, die Frist im Alleingang um drei weitere Monate, also bis Ende April, zu verlängern.

Daran soll sich Hessen ein Beispiel nehmen, meint der Immobilienbesitzerverband Haus & Grund Hessen. „Wir fordern den hessischen Finanzminister Michael Boddenberg auf, auch den hessischen Immobilien- und Grundstückseigentümern eine Fristverlängerung bis Ende April 2022 zu gewähren“, sagte Geschäftsführer Younes Frank Ehrhardt laut Mitteilung. Es sei aus Gründen der Gleichbehandlung nicht nachvollziehbar, weshalb einem Abgabeverpflichteten in Bayern mehr Zeit zur Abgabe eingeräumt werden solle als einem Eigentümer in Hessen.

Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. Wie viel Grundsteuer die einzelnen Eigentümer ab 2025 tatsächlich zahlen müssen, wird noch eine Weile offenbleiben. Denn das hängt entscheidend von den sogenannten Hebesätzen der Gemeinden ab. dpa