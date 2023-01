Land Hessen gibt Grundsteuererklärungen fristgerecht ab

Hessen hat für alle landeseigenen Grundstücke die Grundsteuererklärungen abgegeben. Vor Fristende am Dienstag (31. Januar) seien 100 Prozent der Erklärungen fertig, teilte Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag in Wiesbaden mit. „Wir haben alles darangesetzt, diese Frist zu halten und haben es geschafft.“ Aus über 80.000 Flurstücken im Eigentum des Landes seien 5415 wirtschaftliche Einheiten gebildet worden, für die Angaben fällig wurden - darunter Wälder, Staatsdomänen, Museen, Theater, Behörden, Wohngebäude oder Straßen.

Wiesbaden - Die Abgabefrist gilt für alle Steuerpflichtigen bundesweit: für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und auch für die öffentliche Verwaltung. Über das Wochenende wurde in Hessen die Marke von zwei Millionen abgegebenen Erklärungen geknackt, wie das Finanzministerium mitteilte. Die Abgabequote liegt damit bei 71 Prozent.

Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Im Rahmen dieser Reform müssen daher bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke mit Hilfe von Eigentümerangaben neu bewertet werden. dpa