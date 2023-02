Land Hessen startet Initiative zur Künstlichen Intelligenz

Teilen

Wie können Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) besser unterstützt und überprüft werden? Das Land Hessen und der Technik-Verband VDE haben gemeinsam das Projekt „AI Quality & Testing Hub“ ins Leben gerufen, das an diesem Montag an den Start geht. Dabei würden Forschung und Entwicklung sowie Standardisierung und Zertifizierung verknüpft, um unter anderem KI-Systeme auf den Prüfstand zu stellen, teilte das Digitalministerium in Wiesbaden mit.

Frankfurt/Main - Zudem solle damit auch das Markenzeichen „KI made in Hessen“ gestärkt werden.

In einer Pressekonferenz am Montag (10.00 Uhr) informieren unter anderem Hessens Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU), VDE-Präsident Alf Henryk Wulf und der Geschäftsführer des Hubs, Michael Rammensee über die Initiative. Zudem soll mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft über konkrete Anwendungsmöglichkeiten gesprochen werden. dpa