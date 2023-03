Land und Stadt geben mehr Geld für das Landestheater Marburg

Das einzige hessische Landestheater mit Sitz in Marburg bekommt mehr Geld von Stadt und Land. Von diesem Jahr an steigt die Förderung um weitere 406.000 Euro jährlich, wie die hessische Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) und Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) am Freitag mitteilten. Etwa 240.000 Euro davon steuert das Land bei. Der Jahresetat des Landestheaters erhöhe sich damit auf rund 5,6 Millionen Euro.

Marburg - Das zusätzliche Geld soll unter anderem für eine bessere Bezahlung der Beschäftigten, neue Stellen etwa in der Theaterpädagogik sowie für die Digitalisierung und gestiegene Materialkosten eingesetzt werden.

Zudem bleibt das bisherige Intendantinnen-Duo dem Landestheater für fünf weitere Jahre erhalten. Die Verträge mit Eva Lange und Carola Unser-Leichtweiß wurden auf Beschluss der beiden Gesellschafter, Stadt und Land, bis Sommer 2028 verlängert. Sie leiten das Landestheater mit rund 70 Beschäftigten seit der Spielzeit 2018/2019. dpa