Landesamt: Überschreitung von Hochwasser-Meldestufen

Das hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) erwartet in den kommenden Tagen an einigen Gewässern im Land Hochwasser. Da Bäche und Flüsse wegen der ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage bereits gut gefüllt sind, ist mit der Überschreitungen von Hochwassermeldestufen zu rechnen, wie das HLNUG am Freitag in Wiesbaden mitteilte.

Wiesbaden - Betroffen sind demnach die aus dem Vogelsberg kommenden Gewässer im Einzugsgebiet der Fulda, der Kinzig und der Nidda sowie diese Flüsse selbst. Auch an der Lahn mit ihren Zuflüssen könne es zu erhöhten Wasserständen kommen. „Zum Sonntag hin werden die Wasserstände vielerorts noch weiter ansteigen. Vereinzelt sind Überschreitungen der Meldestufe 2 nicht auszuschließen“, teilte das Amt mit Blick auf angekündigten Dauerregen mit.

Die Meldestufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen das Wasser bereits über das Ufer tritt. Die Meldestufe 2 entspricht laut HLNUG einem „größeren Hochwasser“, das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt. Ab der Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar. dpa