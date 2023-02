Landesgartenschau in Fulda: City-Skyliner ermöglicht besondere Ausblicke

Rund 80 Meter hoch ist die mobilen Aussichtsplattform „City Skyliner“. © Martin Schutt/dpa

Der Aussichtsturm City-Skyliner ermöglicht Gästen einen imposanten Blick auf die Geländeteile der Landesgartenschau in Fulda. Mehr dazu lesen Sie hier:

Fulda - Der City-Skyliner ist Europas höchste mobile Aussichtsplattform. Im Aussichtsturm ist Platz für maximal 60 Personen, die einmalige Ausblicke auf die vier Geländeteile der Landesgartenschau (LGS), „WasserGarten“, „GenussGarten“, „KulturGarten“ und „SonnenGarten“, in Fulda genießen können. Das teilt die Pressestelle der Landesgartenschau-Gesellschaft mit. Langsam fährt die Aussichtsplattform 72 Meter in die Höhe. Oben angekommen, dreht sich die vollverglaste und klimatisierte Kanzel langsam um die eigene Achse. Bei guten Wetter ist laut Pressemitteilung eine Fernsicht von bis zu 30 Kilometern möglich.

Wer einen unvergesslichen Hochzeitstag erleben will, kann sich das „Ja-Wort” in luftiger Höhe geben. Brautpaare können dafür bereits jetzt beim Standesamt in Fulda ihr Aufgebot bestellen und dann im City-Skyliner heiraten. In der Aussichtskabine sitzen alle Gäste quasi in der ersten Reihe, können jedoch auch aufstehen und sich in der Kabine frei bewegen – inklusive obligatorischem Sektempfang. Thomas Schneider, Inhaber von City-Skyliner, erklärt: „Wir freuen uns schon sehr, mit unserer mobilen Aussichtsplattform einen Beitrag zu einer erfolgreichen Landesgartenschau 2023 in Fulda leisten zu dürfen.“