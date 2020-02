Großbrand in Lagerhalle: Schaden in Millionenhöhe entstanden - Nun droht der Abriss

Eine Lagerhalle in Wolfhagen (Landkreis Kassel) steht in Flammen.

Brand im Landkreis Kassel: In Wolfhagen hat eine Lagerhalle in Flammen gestanden. Etwa 170 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Sachschaden ist riesig. Nun droht ein Abriss.

Lagerhalle brennt am Donnerstag (13.02.2020) in Wolfhagen (Landkreis Kassel )

) Große Rauchsäule war kilometerweit zu sehen

Etwa 170 Kräfte im Einsatz

Durch den Brand ist ein Millionenschaden entstanden

Update vom 14.02.2020, 16.37 Uhr: Nach dem gestrigen Brand in einem Matratzenlager in der Bunsenstraße in Wolfhagen im Landkreis Kassel haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ihre Ermittlungen an der Brandstelle am heutigen Freitag fortgesetzt. Die Brandursache ist laut Mitteilung der Polizei bislang noch unklar.

Wie die Kriminalbeamten mitteilten, ist die Fertigungs- und Lagerhalle, die von mehreren Firmen genutzt wird, nach dem Brand am gestrigen Donnerstagabend einsturzgefährdet und muss möglicherweise abgerissen werden. Der Ort bleibt weiterhin beschlagnahmt, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Landkreis Kassel: Großbrand in Wolfhagen - Ursache noch unklar

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen der Ermittler auf etwa 1 Million Euro und ist somit höher, als in der ersten Schätzung angenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstagnachmittag mit.

Durch den schnellen Einsatz und die Löscharbeiten der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude und Hallen verhindert werden. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten zur Brandursache dauern an.

Landkreis Kassel: Brand in Wolfhagen - Schaden höher als gedacht

Update vom 14.02.2020, 09.46 Uhr: Nach dem Brand in einem Matratzenlager in Wolfhagen im Landkreis Kassel ist die Schadenssumme nun doch höher als zunächst gedacht. Nach aktuellen Schätzungen beläuft sich der Schaden auf eine Million Euro, wie Stadtbrandinspektor Frank Brunst dem hr, sagte. Die Explosionsgeräusche, die während des Brands zu hören waren, stammten von Gasflaschen, die sich in der Lagerhalle befanden.

Landkreis Kassel: Großbrand in Wolfhagen - Ermittlungen laufen

Update vom 13.02.2020, 21.15 Uhr: Wie die Polizei nun mitteilte, waren bei dem Brand in Wolfhagen (Landkreis Kassel) etwa 170 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Kassel, Bad Arolsen, Wolfhagen und Baunatal.

Die Brandursache ist noch nicht bekannt, der Sachschaden wird derzeit auf etwa 500.000 Euro beziffert. Durch das Feuer wurde eine etwa 1500 qm große Fertigungshalle und eine circa 500 qm große Lagerhalle stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Landkreis Kassel: Brand in Lagerhalle - Explosionsgeräusche zu hören

Update vom 13.02.2020, 17.52 Uhr: Aktuell ist der Brand in der Lagerhalle in Wolfhagen zwar noch nicht gelöscht, aber unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten gab es immer wieder Explosionsgeräusche. Die Dachbalken der Lagerhalle brannten lichterloh. Zahlreiche Atemschutzgeräteträger waren im Einsatz. Hinzugezogen wurde deshalb der Atemschutz-Container, der in Baunatal stationiert ist. Im Abrollbehälter sind 24 Atemschutzgeräte mit den dazu gehörenden Atemschutzmasken untergebracht, außerdem Ersatzflaschen, Wechselkleidung und Erste-Hilfe-Material.

Viele Menschen säumten das Einsatzgebiet. Darunter auch der 90-jährige Günter Klute, der 1962 dort im Sandweg die ersten Matratzen verkaufte. Die Polizei sicherte das Gelände, die Straßen rund um den Einsatzort waren gesperrt. Um die Schläuche zu schonen, mussten Autofahrer über sogenannte Schlauchbrücken fahren. Einsatzleiter während der Löscharbeiten ist der Wolfhager Stadtbrandinspektor Frank Brunst.

Lagerhalle in Wolfhagen steht in Flammen - Polizei sichert Gelände Zur Fotostrecke

Landkreis Kassel: Brand in Wolfhagen - Türen und Fenster sollten geschlossen bleiben

Update vom 13.02.2020, 17.36 Uhr: Bei einem Brand im Wolfhager Gewerbegebiet brennt aktuell eine Lagerhalle, in der Matratzen gelagert werden nieder. Eine dicke Rauchwolke ist weithin sichtbar. Die Einwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Mit vier Drehleitern sind Feuerwehren aus Wolfhagen und allen Ortsteilen, Baunatal, Bad Arolsen, Kassel und Fuldatal vor Ort, um das Feuer zu löschen.

Auch ein Großaufgebot an Rettungswagen steht vorsorglich bereit. Mit vor Ort war als leitender Notarzt aus Wolfhagen André Raum, leitender Oberarzt und Notfallmediziner der Kreisklinik in Wolfhagen. Verletzt wurde aber offenbar niemand. Die Mitarbeiter hatten gegen 14.30 Uhr die Halle verlassen, gegen 15 Uhr heulten die Sirenen in Wolfhagen.

Brand im Landkreis Kassel: Rauchwolken überall in Wolfhagen zu sehen

Erstmeldung vom 13.02.2020, 16.03 Uhr: Kassel - Eine Lagerhalle in der nordhessischen Kleinstadt Wolfhagen (Landkreis Kassel) steht aktuell in Flammen. Die dichten Rauchwolken sind über den ganzen Ort zu sehen.

Wie die Polizei berichtete, befindet sich das Lagerhaus im Sandweg. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und mehrere Rettungskräfte sind vor Ort, um den Großbrand zu löschen.

Landkreis Kassel: Brand in Wolfhagen - Lagerhalle steht in Flammen

Nach ersten Informationen sollen sich keine Personen mehr in der Halle aufhalten. Wegen der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bereits seit etwa 15.20 Uhr soll das Lagerhaus im Wolfhager Gewerbegebiet brennen. Vor Ort sind Explosionen zu hören, Flammen schlagen meterhoch.

