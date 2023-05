Landtag: Banken, gerechte Arbeit und Wasserstoff

Der Finanzplatz Frankfurt, die Arbeitswelt von morgen und die Nutzung von Wasserstoff beschäftigen an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) den hessischen Landtag in Wiesbaden. Mehr als 200 Kredit- und Versicherungsinstitute sind laut der CDU- und der Grünenfraktion in der Region Frankfurt-Rhein-Main angesiedelt. Beide Fraktionen dringen daher auf günstige Rahmenbedingungen der Politik für die Weiterentwicklung dieses Finanzplatzes.

Wiesbaden - Das soll neue Jobs schaffen und den Wohlstand langfristig sichern.

Die SPD-Opposition fordert „eine Arbeitswelt der Zukunft, die für jede und jeden gerecht, solidarisch und sicher ist“. Ein neuer Transformationsfonds in Hessen solle hier herausfordernde Veränderungen durch Klimawandel, Digitalisierung und demografischen Wandel finanziell begleiten.

Die oppositionelle FDP-Fraktion dringt auf ein neues Gesetz zur Nutzung von Wasserstoff als geeigneten Energieträger auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität in Deutschland bis 2045. Darüber hinaus stehen auf der Tagesordnung des Landtags unter anderem die Themen Krebsregister, Fluglärm und Abwasserabgabe. dpa