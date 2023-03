Landtag: Beste Strategie für mehr bezahlbaren Wohnraum

Bei der Plenardebatte im hessischen Landtag haben sich die Abgeordneten fraktionsübergreifend für mehr Wohnungen und bezahlbare Mieten stark gemacht. Zu der Frage, wie dieser zusätzliche Wohnraum am besten entstehen kann, gingen die Meinungen am Donnerstag in Wiesbaden jedoch auseinander. „Dem Wohnungsbau in Hessen droht der Kollaps“, warnte der FDP-Abgeordnete Stefan Naas und forderte unter anderem mehr Tempo bei den Baugenehmigungen und bei der Ausweisung von neuem Bauland.

Wiesbaden - Wirtschaftsstaatssekretär Jens Deutschendorf (Grüne) sagte: „Die Zahl von Sozialwohnungen wächst, der Anstieg der Angebotsmieten hat sich verlangsamt.“ Er kündigte an, dass Hessen die Förderbeträge im sozialen Wohnungsbau in diesem Jahr um durchschnittlich rund 30 Prozent anheben wird, um die steigenden Baukosten auszugleichen. Gleichzeitig blieben die Förderdarlehen trotz der Entwicklung an den Kreditmärkten zinsfrei. dpa