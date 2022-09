Landtag debattiert über Raumfahrtstandort und Ukraine-Krieg

Teilen

Die hessische Landesfahne weht auf dem Dach des hessischen Landtages vor dem Himmel. © Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild

Der hessische Landtag wird sich an diesem Mittwoch (ab 9 Uhr) mit dem Raumfahrtstandort Hessen befassen. Im Frühjahr hatte die Landesregierung eine Raumfahrtstrategie zur besseren Vernetzung von Forschung, Institutionen und Unternehmen beschlossen. Der frühere Generaldirektor der Europäischen Raumfahrtagentur Esa, Johann-Dietrich Wörner, ist der hessische Raumfahrtkoordinator.

Wiesbaden - Weitere Tagesordnungspunkte am zweiten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden sind Debatten über die Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs und die Anschlussregelungen nach dem Ende des 9-Euro-Tickets in Hessen. Die Landesregierung wird zudem über die aktuelle Verordnungen in Hessen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie informieren. dpa