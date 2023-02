Landtagsdebatten über Armutsbekämpfung und Flüchtlinge

Teilen

Der hessische Landtag wird sich an diesem Donnerstag mit der Unterbringung von Geflüchteten im Land und der Armutsbekämpfung in Hessen befassen. Am letzten Tag der Plenarwoche in Wiesbaden stehen auch Debatten über die Fusionsforschung, die Kunstausstellung documenta und die Straßenausbaubeiträge auf der Tagesordnung. Am Donnerstagabend ist zudem die Abstimmung über den Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen zur Beamtenbesoldung vorgesehen.