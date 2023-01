Termin für Landtagswahl in Hessen steht fest

Von: Erik Scharf

Die Landtagswahl in Hessen 2023 ist terminiert. © Freitag/Fotostand/Imago

In diesem Jahr wählt Hessen einen neuen Landtag. Der Termin der Wahl steht nun fest.

Wiesbaden – Der Termin für die Landtagswahl in Hessen steht fest. Wie das Land am Dienstag (17. Januar) mitteilte, wird am 8. Oktober 2023 gewählt.

„Der Wahltermin wurde sorgfältig ausgewählt. Die Wählerinnen und Wähler können an diesem Tag über die neue Zusammensetzung des Hessischen Landtags entscheiden und damit über die Zukunft des Landes. Ich hoffe, dass möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen“, sagte Ministerpräsident Boris Rhein.

Landtagswahl in Hessen: Auch in Bayern wird am 8. Oktober gewählt

Die Mitglieder der Landesregierung haben den Termin vor den Herbstferien bestimmt. Der Wahltermin werde in Kürze im Staatsanzeiger für das Land Hessen veröffentlicht und sei damit rechtskräftig, heißt es in einer Mitteilung.

Der zweite Sonntag im Oktober wird ein bedeutender Tag in ganz Deutschland. Denn nicht nur in Hessen, sondern auch in Bayern wird an diesem Tag ein neuer Landtag gewählt. Dann steht die derzeitige Koalition zwischen CDU und Grünen in Hessen auf dem Prüfstein.

Landtagswahl in Hessen: Tritt Nancy Faeser gegen Boris Rhein an?

Bei der Landtagswahl 2018 war die CDU mit 38,3 % als stärkste Kraft hervorgegangen. DIe SPD kam auf 30,7 %, die Grünen auf 11,1 %. Knapp die Fünf-Prozent-Hürde übersprangen Die Linke mit 5,2 % und die FDP mit 5,03 %. Die AfD scheiterte im Oktober 2018 mit 4,1 % an dieser Marke. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,2 %.

Der gewählte Ministerpräsident Volker Bouffier trat im Februar 2021 von seinem Amt zurück, sein Nachfolger Boris Rhein will im Oktober den Chefsessel im Hessischen Landtag verteidigen. Bei der SPD gilt Nancy Faeser, derzeit Bundesinnenministerin, als mögliche Spitzenkandidatin. (esa)