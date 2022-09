Landwirt fällt aus Traktor und stirbt

Ein Landwirt ist bei einer Traktorfahrt in Löhnberg (Landkreis Limburg-Weilburg) ums Leben gekommen. Der 81-Jährige habe ersten Ermittlungen zufolge am Mittwoch das Bewusstsein verloren, so dass der Traktor eine Böschung hinabgefahren sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei dann durch eine offenstehende Tür gefallen und habe sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.