Landwirte in Hessen bangen wegen Trockenheit um ihre Ernte

Unter der Trockenheit leidet unter anderem der Mais. © Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Die extreme Trockenheit beunruhigt viele Landwirte. Schon jetzt sind auf den Feldern Hitzeschäden erkennbar, wie Sie hier erfahren:

Fulda - Sommer, Sonne, Sonnenschein – was für glückliche Gesichter bei den meisten Menschen sorgt, treibt Landwirten in Hessen Sorgenfalten auf die Stirn. Schon jetzt sind auf den Feldern Hitzeschäden erkennbar. Daran ändert auch der Regen in dieser Woche nichts.

Wie die Lage auf den Feldern aussieht, berichtet ein Landwirt gegenüber fuldaerzeitung.de.

Sebastian Schramm, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Fulda-Hünfeld, schlägt Alarm: „Wenn sich das so fortsetzt, dann ist das besorgniserregend.“ 248 Sonnenstunden wurden laut dem Portal Statista in Hessen für den Monat Mai gemessen, im April waren es 145 Stunden gewesen.