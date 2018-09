Knallgeräusche erschrecken Menschen in der Region

Langen - Zwei laute Knallgeräusche erschrecken heute Morgen die Leute auch im Rhein-Main-Gebiet. Das steckt dahinter.

Wie die Polizei Mittelhessen berichtet, gab es heute Morgen zweimal hintereinander ein lautes Knallgeräusch sowie eine anschließende Druckwelle. Diese waren vor allem in der Wetterau sowie bis in die Ausläufer des Dillkreises zu spüren. Aber auch Bewohner unserer Region berichteten von diesem Ereignis und waren verunsichert.

Das steckte dahinter

Die Polizei konnte schon kurze Zeit später Entwarnung geben: Die Bundeswehr-Kampfflugzeuge waren in Bayern aufgestiegen, nachdem der Funkkontakt zu einer Passagiermaschine abgebrochen war. Angesichts der Dringlichkeit flogen sie schneller als auf Trainingsflügen und durchbrachen die Schallgrenze. Da die Flugzeuge nach Angaben eines Luftwaffensprechers den Überschallknall "über die ganze Flugstrecke quasi vor sich her schieben", war er bis in unsere Region zu hören. Den Vorfall bestätigte auch die Flugsicherung in Langen.

Bereits kurze Zeit später sei das Flugzeug, das auf dem Weg von Rumänien nach Brüssel war, allerdings wieder via Funk erreicht worden, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. "Eine gute Viertelstunde nach dem Start der Eurofighter bestand wieder Kontakt zu dieser zivilen Maschine. Der Pilot hat also seinen Fehler bemerkt und die richtige Frequenz eingestellt." Dass Funkkontakte von Flugzeugen zum Boden abreißen, kommt der Luftwaffe zufolge in Deutschland jährlich 15 bis 20 Mal vor. Dass ein Notfall vorliege, sei die Ausnahme. In der Regel sei ein Bedienfehler der Besatzung Grund für die Funkstille. (jo/dpa)

