Betrunkene baut Unfall und kommt Polizei mit Wagen entgegen

Langenselbold - Eine 37-Jährige baut in der vergangenen Nacht auf der A66 bei Langenselbold Richtung Bad Orb einen Unfall. Als sich eine Polizeistreife auf dem Weg zum Unfallort macht, kommt ihnen die betrunkene Frau mit ihrem demolierten Wagen allerdings entgegen.

Es ist kurz nach Mitternacht am Donnerstag als eine 37-jährige Frau aus Bad Orb auf der A66 entlang fährt. Bei Langenselbold kracht sie, laut Polizei, mit ihrem Wagen allerdings in die Leitplanke und überschlägt sich danach mehrfach. Eine Streife macht sich kurz darauf auf dem Weg zum Unfallort. Plötzlich kommt ihnen ein dunkles, völlig verbeultes Auto entgegen, so ein Polizeisprecher.

Nachdem sich ihr Wagen überschlagen hatte, war er wohl entgegen der Fahrtrichtung gelandet und die Frau damit einfach weitergefahren. Die Beamten stoppten die Irrfahrt. Einen Alkoholtest konnten sie allerdings nicht mehr bei ihr durchführen - die 37-Jährige war zu betrunken und verwirrt. Sie kam unter anderem mit Prellungen in ein Krankenhaus.

Die A66 wurde kurzeitig gesperrt und der Wagen abgeschleppt. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu dieser Uhrzeit kam es aber zu keinem größeren Stau. (jo)

Archivbilder

Bilder: Lkw-Unfall auf der A3 am Flughafen Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa