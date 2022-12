Langer Stau auf A5: Offenbar Teile der Fahrbahn am Gambacher Kreuz weggebrochen - Lkw in Brand

Von: Florian Dörr

Auf der A5 gibt es nahe des Gambacher Kreuzes Probleme mit der Fahrbahn. Möglicherweise sind sie nicht schnell zu beheben. Der Verkehr staut sich deutlich.

Gambach - Langer Stau am Donnerstagvormittag (22. Dezember) auf der A5. In Fahrtrichtung Norden geht es zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz (Wetteraukreis) nur schleppend voran. Und der Hintergrund könnte Autofahrer noch einige Zeit beschäftigen. Denn offenbar gibt es Probleme mit der Fahrbahn.

Noch sind die Informationen vage, die zuständige Autobahn GmbH stand kurzfristig nicht für eine Stellungnahme bereit. Allerdings sollen sich Teile der Fahrbahn abgesenkt haben, so dass größere Schlaglöcher entstanden sind.

Langer Stau auf A5 am Gambacher Kreuz: Fahrbahnschäden und viele offene Fragen

Möglicherweise sogar auf einer Länge von mehreren hundert Metern soll die A5 kurz vor dem Gambacher Kreuz beschädigt sein. Der Hintergrund der Probleme ist unklar. Eventuell spielte die Kälte der vergangenen Tage in Kombination mit der Feuchtigkeit eine Rolle. Die Polizei bestätigt zudem einen Unfall, der sich hier bereits in den frühen Morgenstunden ereignet haben soll.

Auf der A5 nahe des Gambacher Kreuzes staut sich der Verkehr. (Symbolbild) © Mia Bucher/dpa/Symbolbild

Inzwischen ist die rechte Fahrbahn der A5 in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Der Verkehr staut sich deutlich. Wie lange es zu Behinderungen zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz kommen wird, das ist unklar. Arbeiten vor Ort sollen bereits laufen.

Gambacher Kreuz: Lkw brennt in A5-Stau - Feuerwehr im Einsatz

Weitere Informationen werden im Laufe des Tages erwartet.

Sicher ist: Im Stau auf der A5 war am Vormittag zwischen Ober-Mörlen und Bad Nauheim in Fahrtrichtung Norden auch ein Lastwagen in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei kam der Alarm wegen des Feuers um 10.40 Uhr. Ein Reifen war in Brand geraten, das Feuer griff auf den Auflieger über. Angaben zu möglichen Verletzten lagen nicht vor. Um 11.13 Uhr kam die Meldung, dass die Feuerwehr den Lkw-Brand gelöscht habe. (fd/agl)