Laster fährt mit brennendem Sperrmüll durch die Stadt

Wiesbaden - Zeugen alarmieren heute den Notruf in Wiesbaden, weil sie einen Lkw sehen, dessen Ladung brennt.

Ein Lastwagen ist mit brennendem Sperrmüll auf der Ladefläche am Mittwoch durch Wiesbaden gefahren. Der Schaden sei nur gering, teilte die Feuerwehr mit. Mehrere Zeugen hatten den Notruf alarmiert. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, hatte auch der Fahrer das Feuer in dem Container bemerkt und diesen abgeladen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Dann wurde der Container in Begleitung der Brandlöscher zu einer Deponie gefahren, abgeladen und auf Glutnester kontrolliert. Die Ursache des Feuers war laut Auskunft der Polizei zunächst unklar. (dpa)

