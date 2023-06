Laster schrammt an Betonschutzwand entlang: Fahrer verletzt

Teilen

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein Lastwagen ist auf der Autobahn 7 bei der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz an eine Betonschutzwand geprallt und schwer verletzt worden. In einem Baustellenabschnitt schrammte der 37 Jahre alte Fahrer mit der rechten Seite seines Lasters etwa 100 Meter lang an der Betonschutzwand entlang, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Anschließend kam das Fahrzeug zum Stehen.

Hünfeld/Schlitz - Der Fahrer verletzte sich am Rücken und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die A7 Richtung Kassel war etwa eine Stunde voll gesperrt. dpa