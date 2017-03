Laster mit Sprengstoff bleibt im Wald stecken

Eschenburg/Mainz - Ein mit Sprengstoff beladener Lastwagen hat sich in einem Waldstück bei Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis) festgefahren.

Der Fahrer war am Montag den Angaben seines Navigationsgerätes gefolgt und dann im feuchten Boden in dem Waldstück steckengeblieben. Das Technische Hilfswerk (THW) barg den Lastwagen schließlich, wie ein THW-Sprecher am Dienstagmorgen bestätigte. Der Sprengstoff war demnach offenbar für eine Firma bestimmt, die Sprengarbeiten in Steinbrüchen ausführt. (dpa)

