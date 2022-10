Explosion in Wohnhaus: Mann wird vermisst - Massiver Schaden an Gebäude

Von: Florian Dörr

Teilen

Explosion im Vogelsbergkreis: In einem Haus in Lauterbach kommt es zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein Mann wird vermisst.

Lauterbach - In Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist es am Montagabend (10. Oktober) zu einer folgenschweren Explosion gekommen. Nach bisherigen Informationen ereignete sich die Detonation gegen 19.40 Uhr in einer Doppelhaushälfte, woraufhin das Haus in Brand geriet.

Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand zwar schnell unter Kontrolle und führte Löscharbeiten durch. Ein Mann wurde jedoch vermisst. Aufgrund der akuten Einsturzgefahr konnten die Rettungskräfte das Haus in Lauterbach zunächst nicht betreten. Zwei Personen wurden zudem mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Lauterbach (Vogelsbergkreis): Explosion in Wohnhaus - Gebäude stark beschädigt

Die genauen Umstände des Vorfalls im Vogelsbergkreis sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Das Haus in Lauterbach (Vogelsbergkreis) ist vorerst nicht mehr bewohnbar. © Fuldmedia/dpa

Auch am Dienstag (11. Oktober) fehlt von dem vermissten Mann jede Spur, wie ein Sprecher der Polizei in Fulda am Morgen mitteilte. Wann eine Suchaktion gestartet werden kann, steht aktuell noch nicht fest. Durch die Detonation wurden beide Doppelhaushälften in Lauterbach stark beschädigt und sind vorerst nicht mehr bewohnbar. (fd)

Ebenfalls im Einsatz waren Retter am Wochenende in Lauterbach: Hier verletzte sich ein Motorradfahrer schwer.