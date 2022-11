Lebkuchen-Exporte aus Hessen 2021 rasant gestiegen

Lebkuchen mit Schokoladenüberzug liegen auf einem Tisch. © Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild

Der Export von Leb- und Honigkuchen aus Hessen ist in den vergangenen zehn Jahren rasant gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden zum ersten Advent (27. November) mitteilte, wurden 2021 rund 124.000 Kilogramm des begehrten Weihnachtsgebäcks in alle Welt verschickt und damit vier Mal so viel wie im Vorjahr. Im Vergleich zu 2011 verzehnfachte sich die Menge sogar.

Wiesbaden - Den Wert der Ausfuhren bezifferte das Landesamt mit rund 896.000 Euro. Hauptabnehmer waren 2021 demnach das Vereinigte Königreich mit 75 000 Kilo, gefolgt von Australien (25.000 Kilo) und Italien (12.000 Kilo). Gründe für den Anstieg nannten die Statistiker nicht.

Die Mengen beziehen sich den Angaben zufolge ausschließlich auf Ware, die von Hessen aus ins Ausland verschickt wurde. Die Lebkuchen müssen damit nicht unbedingt auch in Hessen produziert worden sein. dpa