Leiche im Frankfurter S-Bahntunnel entdeckt

Teilen

Ein Bereich im Frankfurter S-Bahntunnel am Hauptbahnhof wurde abgesperrt. © Rainer Heftrich/5vision.News/dpa

Mitten im Berufsverkehr hat ein S-Bahnfahrer eine Leiche in einem Frankfurter S-Bahntunnel entdeckt. Die Polizei sperrte die Strecke nach Wiesbaden am Dienstagnachmittag für mehrere Stunden. Ob es sich hierbei um einen Unfall oder einen Suizid handelte, konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nicht mitteilen. Der männliche Leichnam lag an den Gleisen.