Leiche in Waldstück gefunden

Einsatzkräfte der Spurensicherung arbeiten am Fundort einer Leiche. © Markus Wüllner/dpa/Symbolbild

In einem Waldstück bei Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) ist an Silvester eine weibliche Leiche gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Freitag berichtete, hatte ein Spaziergänger den Leichnam am Samstagmittag nördlich vom Ortsteil Bieber entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei Gelnhausen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Frankfurt/Main - Die Kriminalpolizei habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet und führe vor Ort umfangreiche Beweissicherungsmaßnahmen durch, berichtete ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zur Todesursache sowie zur Identität der aufgefundenen Frau dauerten am Freitag noch an. dpa