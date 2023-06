Leichte Abkühlung nach Hitze am Sonntag

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Nach einem sehr warmen Sonntag können sich die Menschen in Hessen auf eine leichte Abkühlung zu Wochenbeginn einstellen. Während es am Sonntag bei bis zu 33 Grad noch niederschlagsfrei bleibt, bringt der Montag wechselnde Bewölkung und zeitweise durchziehende Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

Offenbach - Im Norden Hessens seien auch einzelne Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 26 Grad und 29 Grad. Im Süden erreichen die Temperaturen zu Wochenbeginn bis zu 31 Grad und in höheren Lagen 21 bis 25 Grad.

Den Prognosen zufolge wird der Dienstag meist wolkig. Im Norden könne zeitweise auch mit Schauern gerechnet werden. Im Süden bleibe es teils heiter. Die Höchstwerte liegen dabei von Nord nach Süd bei 21 bis 26 Grad, in Hochlagen um 19 Grad. dpa