Leichtverletzte an Schule: Pfefferspray mögliche Ursache

Teilen

Ein Lehrer unterrichtet in einem Klassenzimmer. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Mit Augen- und Atemwegsreizungen sind über ein Dutzend Menschen an einer Offenbacher Berufsschule vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Die Polizei überprüft erste Hinweise, nach denen am Freitag Pfefferspray in der Schule versprüht worden sein könnte, wie die Polizei mitteilte. Eine Straftat könne nach bisherigen Erkenntnissen nicht ausgeschlossen werden.

Offenbach - Mehrere Schüler, Lehrer sowie Angestellte hatten den Angaben zufolge über Augen- und Atemwegsreizungen geklagt. Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt 32 Menschen. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen. dpa