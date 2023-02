Leipzig startet ohne Ex-Frankfurter Silva:Götze fehlt

Fußballspieler kämpfen um den Ball. © Uli Deck/dpa/Symbolbild

RB Leipzig geht ohne Stürmer André Silva ins Verfolger-Duell der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Der ehemalige Eintracht-Spieler nahm am Samstag auf der Bank Platz, Cheftrainer Marco Rose brachte dafür Yussuf Poulsen im Sturm neben Timo Werner und Emil Forsberg. Auch in der Abwehr stellt der deutsche Pokalsieger um. Nationalspieler Lukas Klostermann pausiert wegen Adduktorenprobleme, für ihn startet Benjamin Henrichs.

Leipzig - Der dritte Wechsel im Vergleich zum Champions-League-Spiel gegen Manchester City (1:1) erfolgt im defensiven Mittelfeld: Für Xaver Schlager brachte Rose Kevin Kampl.

Eintracht-Coach Oliver Glasner stellte nach der 0:2-Niederlage in der Königsklasse gegen den SSC Neapel gleich auf vier Positionen um. Erstmals rückte wieder Sebastian Rode in die Startelf. Dagegen musste Mario Götze wegen leichter Adduktorenprobleme passen. Für das Trio KristijanJakic, Evan Ndicka und Aurelio Buta brachte Glasner diesmal Makoto Hasebe, Hrvoje Smolcic und Ansgar Knauff von Beginn an. dpa