Leiter bricht aus Verankerung: Männer stürzen in die Tiefe

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beim Zusammenbrechen einer Feuerleiter sind in Kassel drei Männer verletzt worden. Ein 22-Jähriger sei bei dem Vorfall am Mittwochabend aus einer Höhe von 7,50 Meter abgestürzt und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein 21-Jähriger konnte sich demnach zunächst noch am Geländer festhalten, ehe auch er in die Tief fiel.

Kassel - Ein zweiter 22-Jähriger schaffte es, einen Absturz zu verhindern und wurde leicht verletzt.

Zeugen zufolge hatten die drei offenbar die angebaute Feuerleiter im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses betreten, um zu rauchen. Als sie auf dem Podest der Leiter standen, brach dieses aus der Verankerung in der Hauswand und kippte. Wie es dazu kommen konnte, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. dpa