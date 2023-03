Leitlinie für Verkehrspolitik wird im Mai veröffentlicht

Mit den Ergebnissen einer großangelegten Bürgerbeteiligung erarbeitet die Stadt Frankfurt derzeit einen Rahmenplan für die Verkehrspolitik der kommenden Jahre. Im Mai soll der „Masterplan Mobilität“ öffentlich vorgestellt werden, kündigte das Mobilitätsdezernat am Donnerstag an. Er soll der Politik eine Grundlage für Entscheidungen bieten, etwa was die Förderung einzelner Verkehrsarten angeht.

Frankfurt/Main - Die Meinung von rund 3000 Menschen sei dazu eingeholt worden, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Auch Vertreter anderer gesellschaftlicher Gruppen, Wirtschafts- und Verkehrsverbände, Wissenschaftler sowie die Verkehrswirtschaft seien einbezogen worden. Berücksichtigt würden zudem EU-Vorgaben zum Klimaschutz sowie zur Luftreinhaltung, Verkehrssicherheit und Barrierefreiheit. dpa