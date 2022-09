Lesefest präsentiert Neuerscheinungen des Herbstes

Rund 150 Autorinnen und Autoren stellen ihre neuen Bücher auf dem diesjährigen Lesefest Open Books (18. bis 22. Oktober) anlässlich der Frankfurter Buchmesse vor. „Wie in einer gut sortierten Buchhandlung wollen wir das Interesse an den Neuerscheinungen des Herbstes wecken“, sagte Programmleiterin Sonja Vandenrath am Mittwoch.

Frankfurt/Main - Mit dabei sind Werke aus der deutschsprachigen und internationalen Belletristik, dem Sachbuch, dem Comic, der Lyrik und dem Kinderbuch. Der Eintritt zu fast allen der insgesamt 100 Veranstaltungen ist frei, die meisten davon finden rund um den Frankfurter Römer statt.

Lesen werden unter anderem der Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah und der Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels Serhij Zhadan. Angekündigt haben sich zudem Lukas Bärfuss, Karen Duve, Feridun Zaimoglu, Edgar Reitz, Helene Bukowski, Hanns-Josef Ortheil, Theresia Enzensberger, Reinhold Messner und die Musikerin Judith Holofernes. Los geht es mit einer Veranstaltung in der Deutschen Nationalbibliothek, bei der auch der frischgekürte Gewinner des Deutschen Buchpreises erwartet wird.

Im internationalen Programm liegt nach Angaben der Veranstalter ein Schwerpunkt auf Spanien, dem diesjährigen Gastland der Buchmesse. Im Fokus stehen demnach aber auch Autorinnen und Autoren aus der Ukraine, so sind etwa Oksana Sabuschko, Juri Andruchowytsch und Tanja Maljartschuk dabei. Zudem sei der Schweizer Buchpreis mit den Nominierten der Shortlist vertreten. dpa