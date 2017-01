Lesenlernen im Alter: Hambüchen neuer Botschafter

Wiesbaden - Der Kunstturner Fabian Hambüchen wirbt in Hessen dafür, dass Analphabeten im Erwachsenenalter richtig Lesen und Schreiben lernen. Kultusminister Alexander Lorz (CDU) stellte den frisch gebackenen "Sportler des Jahres" am Donnerstag in Wiesbaden als Botschafter für ein Förderprogramm vor.

Allein in Hessen können Studien zufolge rund eine halbe Million Menschen nur sehr schlecht lesen und schreiben. Er wolle mit seiner Bekanntheit dazu beitragen, das Tabu-Thema in das Bewusstsein der Bevölkerung zu tragen, sagte Hambüchen laut einer Mitteilung. "Wer nicht lesen oder schreiben kann, muss sich dafür nicht schämen, sondern soll mutig die Chance ergreifen dies zu erlernen." Hambüchen habe unter Beweis gestellt, "dass Engagement, Fleiß und Durchhaltevermögen auch nach schwierigen Phasen zu einem großartigen Ergebnis führen können", erklärte Lorz. "Eigenschaften also, die auch beim Lesenlernen im Erwachsenenalter unabdingbar sind." In Hessen soll die Zahl der Grundbildungszentren mit Alphabetisierungskursen für Erwachsene bis 2020 von derzeit fünf auf zehn steigen, wie der Minister ankündigte. (dpa)

