Letzter Bartgeier verlässt Frankfurter Zoo

Der letzte Bartgeier hat den Frankfurter Zoo verlassen. Wie eine Sprecherin der Stadt Frankfurt am Mittwoch mitteilte, soll das Bartgeier-Weibchen „Ricarda“ in Österreich an einem Erhaltungszuchtprogramm für die bedrohten Bartgeier teilnehmen. Mit ihrer Abreise endete am Dienstag die Haltung der Geierart im Frankfurter Zoo zunächst.

Frankfurt- „Ricarda“, die 2009 in einem Zuchtzentrum im niederösterreichischen Haringsee geschlüpft und 2011 in den Frankfurter Zoo gezogen war, kehrt somit wieder in ihre Heimat zurück, wo sie einen Partner bekommen und für Nachwuchs sorgen soll. Die Entscheidung, sich von dem Geier zu trennen, sei nicht leicht gewesen, berichtete die Zoodirektorin Christina Geiger. Nach dem Tod des Geier-Männchens „Fausto“ im vergangenen Herbst habe sich der Zoo allerdings dazu entschieden, „Ricarda“ nach Haringsee zu bringen, „wo sie einen wertvollen Beitrag zur Arterhaltung leisten kann“.

Ob in Zukunft wieder Bartgeier in den Zoo einziehen sollen, stehe noch nicht fest. Zunächst werde das nun frei stehende Gehege mit benachbarten Anlagen verbunden. Es soll dann mehr Platz für südamerikanische Königsgeier und Karakaras, auch Geierfalken genannt, bieten, die ebenfalls aus Süd- und Mittelamerika stammen.

Der Bartgeier trägt seinen Namen aufgrund seines auffälligen Kinnbarts. Er wurde im Verlauf des 19. Jahrhunderts im Alpenraum ausgerottet. Seit 1997 zählt er laut Naturschutzbund (Nabu) wieder zu den Brutvögeln der Alpen. dpa