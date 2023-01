Diana zur Löwen und Philipp Amthor? - „Hier habt ihr es zuerst erfahren“

Von: Niklas Hecht

Sind Diana zur Löwen, Influencerin aus dem Wetteraukreis, und CDU-Politiker Philipp Amthor ein Paar? Das behauptet zumindest scherzhaft die Twitter-Gemeinde.

Berlin - Vergangene Woche ließ Diana zur Löwen die Bombe platzen. „Gerade passiert privat viel Schönes“, schrieb die Influencerin, die aus dem Wetteraukreis stammt, inzwischen aber in Berlin lebt, auf Instagram und garnierte den Text mit einem weißen Herz-Emoji. Bannt sich da etwa eine neue Beziehung an, fragte sich der geneigte Social-Media-Nutzer und scrollte munter weiter zum nächsten Internet-Phänomen.

Die Community auf Twitter beantwortete die Frage nach kurzer Zeit mit einem ausdrücklichen „Ja“ und schob auch gleich hinterher, um wen es sich bei dem Angebeteten handeln könnte. „Hier habt ihr es zuerst erfahren“, schrieb ein Nutzer am 6. Januar auf der Plattform und positionierte darunter den Instagram-Post der 27-Jährigen und ein Foto, das zur Löwen Arm in Arm mit dem CDU-Politiker Philipp Amthor zeigt.

Vier Jahre altes Bild heizt Spekulationen um Diana zur Löwen und Philipp Amthor an

Es stammt aus 2019, als die Influencerin den 30-Jährigen im Bundestag besuchte und von ihm einen „Blick hinter die Kulissen“ des Parlaments erhielt, wie Amthor damals auf seiner Instagram-Seite schrieb. Twitter explodierte im Anschluss an den Post förmlich, ob der Kombination der beiden, die gleichzeitig wild zusammengewürfelt und doch überraschend passend wirkt. Bis heute hat der Post über 6.000 Likes gesammelt.

Die Kommentare darunter reichen von gehässig („Ach wie süß, der kleine Philipp hat schon seine erste Freundin“) bis witzig („Ein Gott, der dieses zulässt, ist mein Gott nimmermehr“). Viele User schreiben aber auch, wie gut die beiden zusammenpassen würden. „Ey hab immer schon gedacht die würden voll Matchen!!“, kommentierte ein Nutzer. Eine andere Userin fragte, ob zur Löwen und Amthor sich jetzt ein Zweithaus in Dubai bauen.

Diana zur Löwen: Liebt die Influencerin aus dem Wetteraukreis Philipp Amthor?

Und zugegeben, an Geschäftstüchtigkeit würde es dem Paar wohl nicht mangeln. Vielleicht ist es genau dieser Aspekt, der die Community auf Twitter so fasziniert. Hier die Influencerin und Unternehmerin aus Butzbach, die in Start-ups investiert und bei der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ in der Jury sitzt. Dort der junge CDU-Politiker mit den konservativen Positionen, der sich schon einmal dem Vorwurf der Bestechlichkeit ausgesetzt sah. Geballte (vermeintliche) Wirtschaftskompetenz auf einem Haufen sozusagen.

Am Dienstag (10. Januar) legte zur Löwen nach. Sie postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie an der Seite eines unbekannten Mannes zu sehen ist. Für Twitter war schnell klar, wer seinen Arm da um die Schulter der 27-Jährigen gelegt hatte: Philipp Amthor natürlich. „Sagt mir bitte es ist Philipp Amthor“ und „Wir haben ihn“ lauteten Reaktionen auf das Foto. Darunter eine Collage, auf der die Größe des Mannes auf dem Bild, mit der des CDU-Politikers verglichen wird.

Wetteraukreis: Diana zur Löwen beendet Spekulationen um Beziehung zu CDU-Politiker

Trotz aller Hoffnungen der Twitter-Gemeinde beendete die Influencerin aus Butzbach die Spekulationen um eine Liaison mit dem Bundestagsabgeordneten am Donnerstag (12. Januar) dann ziemlich abrupt. Auf Instagram schrieb sie, dass der Grund, warum sie gerade fünf Stunden Zug fahre, nichts mit irgendeinem Politiker zu tun habe. Das hält die Nutzer auf Twitter allerdings nicht davon ab, fröhlich weiter lustige Amthor-zur-Löwen-Memes zu posten. Aber sollten sich die Vermutungen auf das neue Traumpaar am deutschen Politikhimmel entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch noch als wahr herausstellen: Hier habt ihr es zuerst erfahren. (nhe)

Sie wuchs auf in Butzbach. Heute folgen ihr Millionen Menschen. Diana zur Löwen ist Influencerin und Unternehmerin. Ihr erstes Investment hielt sie lange geheim.