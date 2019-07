Haus nach Großbrand unbewohnbar – extrem hoher Sachschaden

Symbolbild: Als die Feuerwehr an dem Einfamilienhaus in Liederbach eintraf, stand das Erdgeschoss schon komplett in Flammen.

Großbrand in einem Einfamilienhaus: Das Erdgeschoss brennt komplett aus. Das Haus ist unbewohnbar, der Schaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich.

Liederbach - Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Liederbach (Main-Taunus-Kreis) ist am Samstagmorgen ein hoher sechsstelliger Schaden entstanden.

Nachbarn hatten gegen 6.50 Uhr Rauch im Erdgeschoss des Einfamilienhauses bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Rettungskräfte eintrafen stand das Erdgeschoss laut Polizei schon voll in Flammen. Zu Beginn des Brandes befand sich noch eine Person im Haus, sie konnte von einem Nachbarn mit einer Leiter gerettet werden.

Auch ein benachbartes Hotel musste evakuiert werden. Das Haus ist unbewohnbar und musste durch das THW abgesichert werden. Ursache sei nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt.

msb/dpa

