Mann stürmt in Sozialamt und randaliert - ein Mitarbeiter schwer verletzt

Ein Mitarbeiter des Sozialamts in Limburg ist angegriffen worden. Ein-jähriger Mann randalierte in seinem Büro und verletzte ihn schwer.

Ein 23-jähriger Mann hat im Sozialamt in Limburg randaliert und einen Mitarbeiter angegriffen: Er hat sich schwere Verletzungen zugezogen.

Limburg - Ein Mitarbeiter des Sozialamts in Limburg wurde am Mittwoch (04.09.2019) in seinem Büro von einem 23-jährigen Mann angegriffen und dabei verletzt. Der Mann stürmte gegen 8.30 Uhr in das Arbeitszimmer des Mitarbeiters und entriss ihm das Telefon.

Limburg: Angriff im Sozialamt

Beim anschließenden Gerangel wurde Kaffee verschüttet, der den Computer beschädigte. Nachdem er um Hilfe gerufen hatte, wollte er das Büro verlassen und lief durch seine Bürotür in den Flur.

Der 23-Jährige trat die Bürotür zu. Da der Mitarbeiter in dem Moment seine Hand im Türrahmen hatte, wurde er laut Polizei „erheblich verletzt“. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Limburg: Mitarbeiter bei Angriff verletzt

Der 23-jährige Angreifer wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

