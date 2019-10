Mann (35) steigt aus dem Taxi aus - dann wird er vom Auto erfasst

Ein 35-jähriger Mann wird von einem Pkw angefahren, als er gerade zu Fuß die Straße überqueren wollte. Der Fahrer konnte nicht mehr bremsen.

Elz - Ein 35-jähriger Fußgänger wurde am Sonntagmorgen (20.10.2019) gegen 00:48 Uhr in der Limburger Straße in Elz von einem Pkw erfasst, als er gerade die Straße überqueren wollte.

Limburg: Fußgänger von PKW erfasst

Der sich nähernde 26-jährige Pkw-Fahrer konnte nicht mehr schnell genug mit seinem Fahrzeug reagieren, da der 35-Jährige direkt aus einem wartenden Taxi auf die Straße ausgestiegen war. Dabei hatte er nicht auf den fließenden Verkehr geachtet.

Limburg: Rettungswagen bringt Fußgänger ins Krankenhaus

Der 35-jährige Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Limburg eingeliefert. Am betroffenen Pkw entstand derweil ein Sachschaden in bisher noch unbekannter Höhe.

