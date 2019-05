Kinderpornos im Bistum Limburg: Kirche bestraft Ex-Büroleiter von Bischof Georg Bätzing

Ein Dekan des Bistums Limburg ist mit kinderpornografischen Material erwischt worden – jetzt hat er seine Strafe bekommen.

Limburg - Das kirchenrechtliche Strafverfahren gegen einen Diakon des Bistums Limburg, der in Besitz kinderpornografischen Materials war, ist abgeschlossen. Der Mitarbeiter der Diözese und ehemalige Büroleiter von Bischof Georg Bätzing darf in den kommenden fünf Jahren nicht als Diakon arbeiten und keinerlei Aufgaben (Assistenz in der Liturgie, Verkündigung des Evangeliums, Spendung von Segnungen) übernehmen, die mit diesem geistlichen Amt verbunden sind.

Er darf zudem nicht mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und muss sich 150 Tage unentgeltlich im sozialen, karitativen Bereich engagieren. Der Diakon bleibt Mitarbeiter des Bistums. Er wird künftig eine Aufgabe in der Verwaltung des Bischöflichen Ordinariats übernehmen.

Kinderpornos im Bistum Limburg: Strafbefehl gegen Geld beendet

Das Bistum hatte den Mitarbeiter im Februar 2017 vom Dienst freigestellt. Das staatliche Ermittlungsverfahren wurde im Mai 2018 mit dem Erlass eines Strafbefehls und der Zahlung von 12.000 Euro beendet.

Danach konnte das von Bischof Dr. Georg Bätzing initiierte kirchenrechtliche Strafverfahren weitergeführt werden, das nun mit dem Erlass des Strafdekrets, gegen das der Bestrafte keine Rechtsmittel eingelegt hat, abgeschlossen ist. (chw)

