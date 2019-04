Tödlicher Unfall: Mann erliegt seinen Verletzungen - Polizeihubschrauber im Einsatz

Auf der B49 in der Nähe von Limburg stirbt ein Rollerfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Autofahrer.

Update, 23. April, 11.11 Uhr: Zu dem tödlichen Unfall auf der B49 zwischen den Abfahrten Limburg-Ahlbach und Limburg-Offheim gibt es neue Erkenntnisse. Der 41-jährige Fahrer des Mercedes erlitt einen Schock. Insgesamt war die B49 nach dem Unfall am Montagabend gegen 23 Uhr vier Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden betrug insgesamt rund 5500 Euro. Neben der Feuerwehr und den Sanitätern war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Erstmeldung, 23. April, 6.20 Uhr: Limburg - Ein 34 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall auf der B49 nahe Limburg getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann am Ostermontag von einem Auto erfasst und in die Böschung geschleudert.

Tödlicher Unfall bei Limburg: Mann erliegt seinen Verletzungen

Dabei erlitt der Rollerfahrer so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. (dpa)

