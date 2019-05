Verfolgungsjagd auf Bundesstraße - Gestohlener VW entkommt der Polizei

Bei einer Verfolgungsjagd von Limburg bis Bad Camberg zwischen einem gestohlenem VW Polo der Polizei entkam der Flüchtige und es entstand Sachschaden am Streifenwagen.

Limburg - An einer Verkehrskontrollstelle in Limburg sollte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weißer VW-Polo angehalten werden. Anstatt den Anhalteweisungen der Polizei zu folgen, gab der Fahrer Gas und fuhr über die B 8 in südlicher Richtung davon. Die Polizei folgte dem wegfahrenden Polo über mehrere Ortschaften hinweg. Dabei konnte festgestellt werden, dass die an dem PKW angebrachten amtlichen Kennzeichen bei der Polizei in Bad Ems als gestohlen gemeldet wurden. Während der Verfolgungsfahrt versuchte der Fahrer des VW-Polo wiederholt einen Streifenwagen zu rammen.

Gestohlenem Auto gelingt die Flucht

Es kam dann auch zu einer Berührung zwischen beiden PKW, wobei an dem Dienstfahrzeug ein Schaden von geschätzt 5000 EUR entstand. Durch die gefährliche und die durch hohe Risikobereitschaft getragene Fahrweise des flüchtenden Polofahrers, gelang es nicht den PKW in der Fahrt anzuhalten. In Bad Camberg konnte der schmale VW-Polo zwischen zwei Absperrpfosten hindurch vor der Polizei flüchten. Eine Folgefahndung, unter Einsatz mehrerer Streifenwagen und auch des Polizeihubschraubers, im Raum Bad Camberg verlief ergebnislos.

