Mann spricht in Weilburg Kind an Haltestelle an - Dann zieht er die Hose runter

Polizei sucht Zeugen

+ © Stefan Sauer/dpa An einer Haltestelle hat sich ein Mann vor einem Kind entblößt. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Ein Mann spricht in Weilburg-Kubach ein Mädchen an einer Haltestelle an. Dann entblößt er sich vor dem Kind und fährt mit dem Rad davon. Die Polizei sucht Zeugen.