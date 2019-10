Mann kapert Lkw in Limburg und rammt mehrere Autos - ein Schwerverletzter 

In Limburg soll ein Lkw-Fahrer mit Absicht andere Autos gerammt haben.

In Limburg soll am frühen Montagabend ein Lkw-Fahrer andere Autos gerammt haben. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Update vom 7.10.2019, 19.15 Uhr: Der Lkw-Fahrer ist mittlerweile in Richtung Polizeistation abtransportiert worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wurden durch den Aufprall des Lkw in Limburg zwischenzeitlich mehrere Menschen in ihren Autos eingeklemmt.

Update vom 7.10.2019, 19.01 Uhr: Die Polizei hat in Limburg den Lkw-Fahrer festgenommen, der mehrere Autos an einer Ampel gerammt hat. Rund um die Schiede kommt es aktuell wegen dem großen Polizeiaufgebot zu Verkehrsbehinderungen.

Update vom 7.10.2019, 18.45 Uhr: Nachdem ein Lkw-Fahrer in Limburg (Landkreis Limburg-Weilburg) auf mehrere Autos aufgefahren ist, hat die Polizei aktuell eine Nachrichtensperre verhängt. Derzeit kreist ein Hubschrauber der Beamten über dem Unfallort.

Limburg: Polizei nimmt Lkw-Fahrer fest

Der Fahrer des Lkw soll von mehreren Passanten erstversorgt worden sein. Dabei soll der Fahrer mehrmals "Allah" gesagt haben. Nach aktuellem Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen Terroranschlag gehandelt hat. Bestätigt hat die Polizei das aber bisher nicht.

Erstmeldung vom 7.10.2019, 18.15 Uhr: Limburg - Am frühen Montagabend ist in der Innenstadt von Limburg ein Lkw-Fahrer auf mehrere stehende Autos aufgefahren.

Ersten Informationen zufolge soll der Fahrer den Lkw gekapert haben und an einer Ampel auf der Hauptverkehrsstraße „Schiede“ mit Absicht auf die anderen Fahrzeuge aufgefahren sein.

Limburg: Mann kapert Lkw

Durch den Zusammenprall in Limburg ist eine Person schwer verletzt worden, insgesamt sind 15 Menschen betroffen. Der Lkw-Fahrer befindet derzeit in Behandlung. Weitere Informationen folgen. kb

