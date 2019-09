Streit um Mülltonne eskaliert: Männer schlagen mit Baseballschläger auf Opfer ein

Ein Konflikt in Elz um eine Mülltonne eskalierte plötzlich und ein Mann wurde mit einem Baseballschläger verprügelt.

Elz - In der Robert-Koch-Straße in Elz kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu einer Körperverletzung, bei der sogar ein Baseballschläger benutzt wurde. Zwei Männer, 28 und 30 Jahre alt, gerieten gegen 0.45 Uhr in einen handfesten Streit.

Handfester Streit in Elz: Umgeworfene Mülltonne war der Grund

Grund für den Konflikt war eine umgeworfene Mülltonne in der Straße. Die beiden Männer diskutierten einige Zeit, bis der Streit plötzlich eskalierte und die Fäuste flogen. Der Kampf auf offener Straße endete aber bald, da sich der 30-Jährige in sein Auto setzte und davon fuhr. Sein Kontrahent und ein 24-jähriger Begleiter waren aber noch nicht fertig mit den Streitigkeiten und folgten dem 30-Jährigen, um ihn erneut zur Rede zu stellen.

Körperverletzung: Täter attackieren Opfer mit Baseballschläger

Als der 30-Jährige stehenblieb, stoppten auch die Verfolger und es kam zur erneuten Konfrontation der Kontrahenten. Es blieb aber nicht langem beim Diskutieren, denn der 28-Jährige und sein 24-jähriger Begleiter attackierten den 30-Jährigen und benutzten dazu sogar einen Baseballschläger, mit dem sie auf das Opfer einschlugen. Als die gerufene Polizei zum Tatort kam und die Täter dies bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Die Beamten konnte die beiden Geflüchteten aber stellen und den polizeilichen Maßnahmen unterziehen.

Polizei Limburg sucht Zeugen und Hinweise zu dem Fall

Die Limburger Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 / 9140 - 0 zu melden, um den Beamten sachdienliche Hinweise zu geben. Auf die Täter wird vermutlich eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zukommen. Was es genau mit der umgeworfenen Mülltonne auf sich hatte, die den Streit ausgelöst hatte, ist nicht bekannt.

(smr)