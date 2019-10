Lkw rammt mehrere Autos - „Dann gab der Lkw ordentlich Gas“: So erlebten Zeugen Vorfall in Limburg

Limburg: Ein Lkw rammt Autos. Zeugen erzählen, was sie erlebt haben. Behörden gehen nicht von einem Terroranschlag aus.

Update vom Dienstag, 8.10.2019,, 19.15 Uhr: Nach der Lkw-Attacke von Limburg melden sich nach und nach Zeugen, die den Hergang der Tat schildern. Ein Mann hatte einen Lkw gekapert und mehrere Autos damit gerammt.

„Ich sah, wie es da auf einmal Gerangel gab, ein Mann wurde aus der Fahrerkabine geschmissen. Ich dachte, das wäre ein normaler Streit, habe nicht darauf geachtet“, erklärte ein Zeuge der Bild-Zeitung.

Zu diesem Zeitpunkt war dem Mann noch nicht klar, welche Ausmaße die Lkw-Attacke in Limburg am Ende haben würde. Doch das änderte sich schnell.

„Dann gab der Lkw ordentlich Gas, krachte mir voll drauf, schob meinen Wagen rechts an die Seite. Ich bin ausgestiegen, weil ich schnell das Nummernschild für die Versicherung fotografieren wollte. Da hatte er schon die anderen Autos ineinander geschoben“, erinnert sich der Mann.

Lkw-Angriff in Limburg: So erleben Zeugen den Vorfall

Update von Dienstag (8.10.2019), 15.50 Uhr: Nach derzeitigen Erkenntnissen zu der LKW-Attacke gehen die zuständigen Ermittler nicht von einem Terroranschlag aus. Das berichtet die Hessenschau mit Berufung auf Ermittlerkreise. Demnach werde nun wegen versuchter Tötung ermittelt. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 32 Jahre alten Syrer handeln, der seit 2015 in Deutschland lebt.

Update von Dienstag (8.10.2019), 9.26 Uhr: In Limburg an der Lahn hat ein Mann einen Lkw gestohlen und mehrere Autos gerammt. Es gab wohl acht Verletzte. Laut Informationen des ZDF sollen Sicherheitsbehörden von einemTerroranschlag ausgehen. Der Generalbundesanwalt bestätigt das aber nicht. Alle News zum Vorfall in Limburg im Newsticker. Bei dem Mann, der an Montag in der westhessischen Stadt festgenommen wurde, soll es sich um einen Syrer handeln.

Limburg: Lkw rammt mehrere Autos - das sagen Zeugen

Erstmeldung von Montag (7.10.2019): Limburg - Neun Verletzte und neun schwerbeschädigte Autos sind das Resultat eines Vorfalls, der sich am Montag (07.10.2019) um 17.20 Uhr in der Innenstadt von Limburg ereignet hat. Sieben Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, einer sei ambulant versorgt worden. Auch der Fahrer sei leicht verletzt worden. Ursprünglich hatte die Polizei von 17 Verletzten gesprochen, einer davon schwer.

Der Unfall wurde von einem Mann verursacht, der einen weißen Lkw fuhr. Zu seiner Identität machte die Polizei bis Redaktionsschluss keine Angaben.

Limburg: Fahrer habe mit Lkw stark beschleunigt

Mehrere Zeugen schilderten der Frankfurt Neuen Presse, der Fahrer habe stark beschleunigt, sei gegen mehrere Autos gefahren, habe sie vor sich hergeschoben und sei wenige Meter vor einer Ampel zum Stehen gekommen.

Der Mann, der den Unfall verursacht hat, ist jedoch nicht der ursprüngliche Fahrer dieses Lkw. „Mich hat ein Mann aus meinem Lkw gezerrt“, sagt der rechtmäßige Fahrer im Gespräch mit der Frankfurter Neuen Presse. Er steht am Montagabend fassungslos vor der Unfallstelle, direkt vor dem Landgericht in Limburg.

Lkw-Fahrer in Limburg: „Er hat kein Wort geredet“

Er habe mit seinem Fahrzeug in der Diezer Straße etwa 200 Meter vor der roten Ampel gewartet, um links abzubiegen und Richtung Autobahn zu fahren. Plötzlich habe ein Mann, den er nicht kenne, die Fahrertür des Lkw aufgerissen und ihn mit weit geöffneten Augen angestarrt. „Was willst Du von mir?“, habe er den Mann gefragt, berichtet der Lkw-Fahrer. „Aber er hat kein Wort geredet. Ich habe ihn noch mal gefragt. Dann hat er mich aus dem Lkw gezerrt.“

News-Ticker zum Nachlesen: Alles über den Vorfall in Limburg

Anschließend sei der verzweifelte Lkw-Fahrer seinem Firmenfahrzeug hinterhergerannt. Der Mann, der den Lkw gekapert habe, sei losgefahren und links abgebogen. Bis zur Unfallstelle waren es nur wenige Hundert Meter.

Limburg: Könnte es ein Terroranschlag gewesen sein?

Zeugen berichteten unserer Zeitung, der Mann, der den Unfall verursacht hatte, sei aus dem Lkw gestiegen und habe benommen gewirkt. Er soll sich an einer wenige Meter entfernten Platane hingesetzt haben. Die Zeugin Bettina Yeisley aus Limburg, die als Personaldienstleisterin in einem Büro direkt an der Unfallstelle arbeitet, hatte einen lauten Knall gehört, war mit einem Kollegen sofort auf die Straße gelaufen und entdeckte schließlich den Mann, ohne zu wissen, dass er den Lkw gefahren hatte. „Ich habe ihn angesprochen“, sagte Yeisley unserer Zeitung. „Er blutete aus der Nase, seine Hände waren blutig, die Hose zerrissen. Er hat gesagt: Mir tut alles weh. Ich habe gefragt, wie er heißt. Er sagte mir, er heiße Mohammed.“

Limburg: Täter soll angeblich Arabisch gesprochen haben

Zu den Ersthelfern gehörte auch eine Gruppe von Joggern, darunter eine Frau. Auch sie soll versucht haben, dem Unfallverursacher zu helfen. Er soll Arabisch gesprochen haben. Weil er versucht haben soll, sie anzugreifen, und angeblich von „Allah“ gesprochen habe, soll die Gruppe den mutmaßlichen Täter festgehalten haben, berichten die Ersthelfer.

Der aus dem Lkw gezerrte Fahrer beschreibt den mutmaßlichen Täter als circa 30 Jahre alt mit kurzen dunklen Haaren und Vollbart. Sein Blick habe gewirkt als stünde er unter Drogeneinfluss. Der Mann wurde rund 90 Minuten in einem Rettungswagen behandelt. Er sei währenddessen mit Handschellen an der Liege angekettet gewesen, teilte der Leiter des Limburger Ordnungsamts, Michael Wolf, unserer Zeitung mit. Zwei Polizisten seien mit dem Mann im Krankenwagen gewesen.

Limburg: Auch Fahrer des Lkw ist verletzt

Um 18.58 Uhr fuhr der Krankenwagen mit Blaulicht und Martinshorn los. Direkt dahinter ein Polizeiwagen. Die Fahrt ging laut Beobachtern in Richtung der Limburger Polizeistation.

Polizeisprecher Markus Hoffmann bestätigte bis zum späten Montagabend lediglich, es habe einen Verkehrsunfall gegeben. Derzeit komme es in Limburg zu einem größeren Polizeieinsatz, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei. Der Fahrzeugführer sei vorläufig festgenommen worden. Die Polizei Limburg rief über Twitter dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Man sei mit vielen Kräften im Einsatz und führe umfangreiche Ermittlungen durch.

Stefan Dickmann