Feuer bricht in Carport aus: Zwei Autos werden komplett zerstört – Hoher Schaden

Bad Camberg/Kreis Limburg-Weilburg - In der Bahnhofstraße in Bad Camberg brach am Samstagabend (30.05.2020) ein Feuer in einem Carport aus. Dann schlugen die Flammen jedoch auch auf die Fassade zweier Häuser aus. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Laut Angaben der Polizei kam es gegen 19 Uhr zu dem Brand. Zunächst gerieten in dem Carport zwei dort abgestellte Fahrzeuge in Brand. Dann schlug das Feuer auch auf die Fassade der angrenzenden Pizzeria über und auf eine nebenan liegende Werkstatt und deren Dach.

Wie die Polizei weiter mitteilte, wurde auch die Fassade eines leerstehenden Mehrfamilienhauses beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand in Bad Camberg im Kreis Limburg-Weilburg niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bad Camberg und Umgebung. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnten das Feuer eingedämmt und gelöscht werden. Es wurden Belüftungsmaßnahmen in einem Haus vorgenommen. Mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz bekämpften die Flammen vom Boden sowie aus einer Drehleiter.

Die Dachhaut eines Hauses musste zur Sicherheit geöffnet werden. Für die Trupps unter Atemschutz stand ein speziell ausgebildeter Sicherheitstrupp der Freiwilligen Feuerwehr Erbach bereit. Dieser Trupp ist auf die Rettung von in Not geratene Angriffstrupps zu retten und zu versorgen.

Zusätzlich zur Feuerwehr waren Einheiten des Rettungsdienstes, des DRK Ortsverein Bad Camberg sowie Notfallseelsorger vor Ort im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen sowie Zeugenaussagen entstand das Feuer im Bereich des Carports, wo es dann auf die beiden PKW übergreifen konnte. Die Ermittlungen laufen derzeit noch.

