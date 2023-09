Linienbus kracht auf Auto: Fahrerin verletzt

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Linienbus ist am Montagabend in Hünfeld (Landkreis Fulda) auf ein Auto aufgefahren. Der Busfahrer habe zu spät erkannt, dass eine vor ihm fahrende 28-Jährige mit ihrem Wagen beim Linksabbiegen stoppen musste, teilte das Polizeipräsidium Osthessen mit. Der Bus krachte in das Auto. Dabei wurde die 28-Jährige verletzt, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Fulda - Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde demnach keiner der Insassen des Linienbusses verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden an den beteiligten Fahrzeugen auf etwa 4500 Euro. dpa