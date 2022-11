Linke nominieren Mehler-Würzbach als OB-Kandidatin

Die Partei Die Linke hat die Stadtverordnete Daniela Mehler-Würzbach als OB-Kandidatin für Frankfurt nominiert. Die Favoritin des Kreisvorstands erhielt auf der Mitgliederversammlung am Samstag 86 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte.

Frankfurt/Main - Mehler-Würzbach kündigte an, sich für diejenigen einzusetzen, die in der Stadt keine Lobby hätten. Sie sagte: „Das Soziale konkret zu untermauern mit gezielter Nothilfe für Energiekosten, der Stärkung des sozialen Wohnungsbaus und einem kostenlosen Nahverkehr ist mein Anliegen.“

Die OB-Wahl ist nach der Abwahl des bisherigen Amtsinhabers Peter Feldmann (SPD) notwendig geworden. Die Abstimmung in Hessens größter Stadt findet am Sonntag, 5. März 2023, statt. Eine mögliche Stichwahl wäre drei Wochen später am 26. März 2023. Für die SPD tritt Planungsdezernent Mike Josef an. Für die CDU soll der ehemalige Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker ins Rennen gehen. Die Grünen wollten ebenfalls am Samstag eine Kandidatin wählen. dpa