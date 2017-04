Linke verzichten auf Doppelspitze im hessischen Landtag

Wiesbaden - Die Linken-Fraktion im hessischen Landtag verzichtet künftig auf eine Doppelspitze. Nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorsitzenden Willi van Ooyen wird Janine Wissler die sechsköpfige Landtagsfraktion nun als Vorsitzende alleine führen.

Die 35-Jährige wurde am Dienstag für das Amt einstimmig wiedergewählt, wie die Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Marjana Schott sei die neue stellvertretende Vorsitzende. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Hermann Schaus. Van Ooyen zieht sich aus Altersgründen zurück. Es saß seit 2008 im hessischen Landtag und hatte die Fraktion zusammen mit Wissler geführt. Für den 70-Jährigen rückt der Parteichef der Linken in Hessen, Jan Schalauske, ins Parlament nach. (dpa)