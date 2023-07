Blitzradar für Offenbach: Hier kann man Gewittern live online zuschauen

Von: Anna Kirschner

Teilen

Fast in Echtzeit ist auf der Onlinekarte zu sehen, wo sich Blitze entladen und in welche Richtung Gewitter ziehen – in Offenbach, Darmstadt und weltweit.

Offenbach – In Offenbach könnte es nicht nur in der Nacht zum Dienstag, sondern auch tagsüber (1. August) zu Gewittern kommen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Hessen davor, aber auch vor starken Wind und Sturmböen.

Blitzradar für Offenbach: Kostenlose Live-Karte zeigt, wo aktuell Blitze einschlagen

Blitze sind da nicht weit. Und wer genau wissen möchte, wo sie vorkommen, kann auf wetteronline.de nun den Blitzradar auswählen und in Offenbach, Darmstadt oder auch deutschlandweit die Blitze verfolgen. Für die ganze Weltkarte funktioniert dieser kostenlose Service – sogar in Quasi-Echtzeit.

Bei einem Gewitter in Hessen kommt es zu Blitzen. Solche Gewitter kann man online auf einer Livekarte verfolgen (Symbolbild). © Jan Eifert/imago

„Die Bereitstellung der Messdaten sowie die Verarbeitung nehmen etwas Zeit in Anspruch. Trotzdem können die Blitzentladungen mit einer Verzögerung von nur wenigen Sekunden innerhalb Europas sowie bis zu einer Minute weltweit im BlitzRadar dargestellt werden“, schreibt Wetteronline.de in einer Pressemitteilung zum neuen Service.

Blitzradar für Offenbach: Erkennen, ob ein Gewitter kommt oder geht

Im Blitzradar wird jeder Blitzeinschlag der vergangenen 15 Minuten mit einer gelben Kugel an der Stelle visualisiert, wo er von den Wetterstationen entdeckt wurde. Neuere Blitze haben eine rote Umrandung, die mit der Zeit auch gelb wird. Außerdem wird der zum Blitz gehörige Donner durch eine weiße Welle symbolisiert, die die Ausbreitung darstellen soll.

Der Live-Blitzradar von wetteronline.de zeigt, wo aktuell Blitze einschlagen. © WetterOnline

Durch die Unterscheidung von älteren zu neueren Blitzen können Wetterneugierige verfolgen, wohin das Gewitter zieht. Es bildet sich häufig sogar eine „Blitzspur“ auf dem Blitzradar. Wer länger beobachtet, kann hier auch erkennen, ob sich ein Gewitter eher abschwächt oder verstärkt.

Wie werden Blitze aufgezeichnet? Ein Blitz ist nichts anderes als eine starke elektrische Entladung. Von dieser breitet sich ein elektromagnetischer Impuls kugelförmig aus, der von Messstationen ermittelt werden kann. Dabei reichen drei Stationen aus, um den Ursprung des elektrischen Impulses mit der sogenannten Triangulation zu berechnen. Diese Methode beruht darauf, dass der Impuls sich in alle Richtungen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Die winzigen Unterschiede in der Zeit, zu der der Impuls an den Stationen eintrifft, reichen aus, um die Position der Blitzentladung genauestens zu bestimmen. (Wetteronline.de)

Am Montagnachmittag war Hessen auf der Karte noch leer – das könnte sich im Verlauf des Dienstages ändern. (Anna Kirschner)

In Heusenstamm feiert man auch bei Regen: beim ersten Elektro-Festival.