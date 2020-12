Jetzt live: Corona-Lockdown für Hessen - Bouffier erklärt die genauen Regeln

Ab Mittwoch (16.12.2020) geht Hessen wegen Corona in den harten Lockdown. Ministerpräsident Bouffier erklärt die neue Verordnung heute in einer Pressekonferenz – der Live-Ticker.

In Deutschland gilt ab Mittwoch (16.12.2020) wegen hoher Corona*-Zahlen ein harter Lockdown .

. Über Weihnachten gelten leicht gelockerte Kontaktbeschränkungen, über Silvester nicht.

gelten leicht gelockerte Kontaktbeschränkungen, über Silvester nicht. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklärt die Maßnahmen in Hessen am heutigen Montag (14.12.2020) in einer Pressekonferenz.

+++ 16:08 Uhr: Die momentan geltenden Regeln zu den Kontaktbeschränkungen sollen bestehen bleiben. Der Einzelhandel soll geschlossen werden. Über die Härte dieser Maßnahmen ist sich Bouffier bewusst, aber es sind „nötige Maßnahmen.“ Supermärkte, Apotheken, Tankstellen und Tiermärkte sollen geöffnet bleiben. Schon bestellte Ware soll weiter in den Geschäften abgeholt werden können.

+++ 16:05 Uhr: Bouffier beginnt die Pressekonferenz mit der Bitte um Verständnis für die Maßnahmen. Viele Menschen sterben, die Lage in den Krankenhausen sei angespannt. Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, müssen die Kontakte beschränkt werden.

+++ 16:03 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier beginnt seine Pressekonferenz und tritt vor die Kameras und Mikrofone.

+++ 15:45 Uhr: In wenigen Minuten will Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier vor die Kameras treten und die Beschlüsse der Kabinettssitzung vorstellen. Wir sind live dabei und berichten von der Pressekonferenz, bei der er die genauen Maßnahmen des Landes Hessen für den kommenden Lockdown bekannt geben möchte.

Update vom Montag, 14.12.2020, 11.26 Uhr: Das Corona-Kabinett der Koalition aus CDU und Grünen in Hessen tagt am heutigen Montag (14.12.2020), um die in der Videokonferenz zwischen der Bundesregierung und den Ländern am Sonntag (13.12.2020) beschlossenen Maßnahmen in eine Verordnung für das Land Hessen umzusetzen.

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier wird die beschlossenen Maßnahmen gegen Corona nach der Kabinettssitzung vorstellen und erklären. Die Pressekonferenz soll um 16 Uhr stattfinden. Wir berichten darüber an dieser Stelle im Live-Ticker.

Lockdown in Hessen: Bund und Länder beschließen neue Maßnahmen gegen Corona

+++ 13.08 Uhr: Auch in Hessen gilt ab kommender Woche wegen nach wie vor hoher Corona-Zahlen ein harter Lockdown. Das sind die wichtigsten Regelungen ab Mittwoch, dem 16. Dezember:

Der Einzelhandel muss schließen. Läden mit Sortiment für den täglichen Bedarf (etwa Supermärkte, Drogeriemärkte, Apotheken) bleiben geöffnet. Auch Dienstleister wie Friseure werden geschlossen.

muss schließen. Läden mit Sortiment für den täglichen Bedarf (etwa Supermärkte, Drogeriemärkte, Apotheken) bleiben geöffnet. Auch Dienstleister wie werden geschlossen. Es gelten härtere Kontaktbeschränkungen : Es dürfen sich bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen.

: Es dürfen sich bis zu fünf Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Über Weihnachten (24. bis 26. Dezember) darf sich der eigene Hausstand mit bis zu vier weiteren Personen aus der Familie treffen.

(24. bis 26. Dezember) darf sich der eigene Hausstand mit bis zu vier weiteren Personen aus der Familie treffen. An Silvester und Neujahr gelten die für Weihnachten gelockerten Kontaktbeschränkungen nicht.

gelten die für Weihnachten gelockerten Kontaktbeschränkungen nicht. Der Verkauf von Feuerwerk soll verboten werden.

soll verboten werden. An Schulen entfällt die Präsenzpflicht. Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, dürfen ihre Kinder weiter in die Schule schicken. Die Regelung gilt für alle Schulformen und Jahrgangsstufen gleichermaßen. Für Kindergärten gilt dasselbe.

entfällt die Präsenzpflicht. Eltern, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können, dürfen ihre Kinder weiter in die Schule schicken. Die Regelung gilt für alle Schulformen und Jahrgangsstufen gleichermaßen. Für gilt dasselbe. Im öffentlichen Raum ist der Verkauf von Alkohol im Lockdown untersagt.

im Lockdown untersagt. Mit Kirchen soll beraten werden, inwieweit Gottesdienste über die Feiertage organisiert werden können.

über die Feiertage organisiert werden können. Besuche von Menschen in Alten- und Pflegeheimen sollen weiterhin möglich sein.

sollen weiterhin möglich sein. Der harte Lockdown in Hessen ist zunächst bis Sonntag, 10. Januar 2021, angesetzt. Am 5. Januar wollen die Länderchefs neu beraten.

Corona: Schulen bleiben im Lockdown in Hessen geöffnet, Präsenzpflicht entfällt

+++ 12.54 Uhr: Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Volker Bouffier zum Lockdown in Hessen ist vorbei. Bouffier kündigte an, dass sich am Montag das Kabinett mit den Beschlüssen beschäftigen wolle.

+++ 12.52 Uhr: Ministerpräsident Bouffier verteidigt die Regelungen zu Schulen, die die Länder für den Lockdown getroffen haben. Dass die Präsenzpflicht entfällt, statt Schulen ganz zu schließen, sei eine bessere Lösung als die Notbetreuung, wie sie im Frühjahr stattgefunden hat. Wichtig sei außerdem eine bundesweit einheitliche Lösung. In Hessen gelten die Regelungen für alle Schulen, während in anderen Bundesländern auch nach Schulformen unterschieden werde.

Hohe Corona-Zahlen in Hessen: Lockdown zunächst bis zum 10. Januar

+++ 12.48 Uhr: Nach dem Lockdown wegen hoher Corona-Zahlen auch in Hessen wollen sich die Länderchefs am 5. Januar erneut zusammen setzen und darüber beraten, wie es weitergehen soll. Bouffier gehe davon aus, dass man zu dem Zeitpunkt eine Entwicklung sehen könne. Der Lockdown ist zunächst bis zum 10. Januar angesetzt. „Unser Ziel ist, sobald wir können, wieder die Beschränkungen Stück für Stück aufzuheben, sofern es möglich ist“, sagte Bouffier.

+++ 12.46 Uhr: Nicht geklärt ist bislang, ob die Länder sich an Kosten für die Entschädigungen beteiligen. Bouffier kündigte an, dass eine Entscheidung noch länger brauche. Bouffier stellte außerdem klar, dass auch Friseure ihr Geschäft im Lockdown ab dem 16. Dezember nicht weiter betreiben dürfen.

+++ 12.42 Uhr: Volker Bouffier verteidigt die Entscheidung, dass der Lockdown erst am Mittwoch (16.12.2020) in Kraft tritt und nicht etwa bereits am Montag. Für Hektik sei er nicht zu haben. „Ich halte es für richtig, dass Geschäfte die Chance haben, sich für ein, zwei Tage auf die Zukunft einzustellen“, erklärte Bouffier. Er wolle nicht überfallartig neue Corona-Regelungen aufstellen.

Lockdown in Hessen: Wegen Corona Alkoholverbot im öffentlichen Raum

+++ 12.39 Uhr: Ministerpräsident Bouffier appelliert in der Pressekonferenz zum Lockdown in Hessen an die Menschen, sich an die Regeln zu halten. „Es geht nicht darum ‚Wie finde ich das beste Schlupfloch, dass ich es gerade anders machen kann?‘“, betonte er. „Bleiben wir zusammen, bleiben wir rücksichtsvoll und schauen wir mit Zuversicht auf Weihnachten und das neue Jahr“, schloss Bouffier sein Statement zum Lockdown.

+++ 12.36 Uhr: In Hessen soll am Montag (14.12.2020) beraten werden, wie genau Gottesdienste an den Weihnachtstagen organisiert werden können. Auch über Besuche in Alten- und Pflegeheimen will die Regierung dann nochmal beraten. „Im Grundsatz möchte ich daran festhalten, Besuche auch weiterhin zu ermöglichen“, sagte Bouffier.

+++ 12.33 Uhr: Neben Kontaktbeschränkungen gilt ab dem 16. Dezember auch ein landesweites Alkoholverbot im öffentlichen Raum in Hessen.

Corona in Hessen: Im Lockdown entfällt Präsenzpflicht in Schulen

+++ 12.30 Uhr: Auch die Kitas bleiben geöffnet für diejenigen, die ihre Kinder nicht zu Hause betreuen können. Doch Bouffier appelliert an Eltern, die Kontakte zu beschränken, indem Kinder zu Hause betreut werden. „Bitte lasst die Kinder zu Hause, soweit es eben möglich ist“, so Bouffier.

+++ 12.28 Uhr: Die Präsenzpflicht an Schulen wird aufgehoben. Somit können Schülerinnen und Schüler weiterhin die Schule besuchen, falls es Eltern nicht möglich ist, eine Betreuung zu Hause zu organisieren.

+++ 12.27 Uhr: Ab Mittwoch (16.12.2020) werden Läden geschlossen. „Das ist schmerzlich“, sagte Ministerpräsident Bouffier und äußerte sein Verständnis für die Situation der Einzelhändler. „Die andere Seite ist aber: Wenn wir das nicht machen, wird das Corona-Geschehen außer Kontrolle geraten und das kann niemand verantworten.“ Einzelhändler sollen weitere finanzielle Unterstützung bekommen. Details dazu werden noch bekanntgegeben.

+++ 12.24 Uhr: An Silvester und Neujahr gelten die Regelungen, die schon jetzt und bis um 23. Dezember gelten: Es dürfen sich bis zu fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Außerdem soll der Verkauf von Feuerwerk verboten werden. Darum hätten auch die Krankenhäuser und Kliniken gebeten.

Corona in Hessen: Regelungen im Lockdown an Weihnachten

+++ 12.22 Uhr: Vom 24. bis 26. Dezember darf der eigene Hausstand mit bis zu vier weiteren Mitgliedern der Familie zusammenkommen. „Alle diese Beschlüsse werden nur erfolgreich sein, wenn die Menschen sich daran halten“, sagte Bouffier bei der Pressekonferenz zum Lockdown in Hessen. „Versuchen Sie so gut Sie können, nur im kleinen Kreis zusammen zu kommen.“ Die Regelungen sollen nicht durch die Polizei kontrolliert werden, es gelte der Schutz der eigenen Wohnung. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mit Polizei unter dem Weihnachtsbaum Verordnungen durchsetzen“, so Bouffier.

+++ 12.19 Uhr: Es dürfen sich weiterhin bis zu fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen. Ausgenommen aus dieser Regelung sind Kinder bis einschließlich 14 Jahre.

+++ 12.16 Uhr: Bouffier berichtet von weiterhin hohen Zahlen und Toten. Deshalb seien strengere Maßnahmen notwendig. „Die Beschlüsse, die wir bisher getroffen hatten, waren richtig und sie haben gewirkt, aber sie haben nicht hinreichend gewirkt“, so Bouffier. Das Kernziel der neuen Maßnahmen sei es, die Kontakte zu beschränken und damit das Virus zurückzudrängen.

Corona in Hessen: Volker Bouffier informiert über den Lockdown

+++ 12.16 Uhr: Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Volker Bouffier zum Lockdown in Hessen beginnt.

+++ 12.01 Uhr: Deutschland zieht aufgrund der steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Notbremse. Ab Mittwoch (16.12.2020) kommt der harte Lockdown. Welche Maßnahmen gelten dann in Hessen? Ministerpräsident Volker Bouffier informiert in einer Pressekonferenz über die neuen Regeln. Wir sind im Ticker live dabei.

+++ Sonntag, 13.12.2020, 11.45 Uhr: Wiesbaden - Der harte Lockdown kommt. Ab Mittwoch (16.12.2020) gelten aufgrund nach wie vor stark steigender Corona-Zahlen in Deutschland härtere Maßnahmen. Das haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer am Sonntag (13.12.2020) in einer ungewohnt kurzen Konferenz beschlossen.

Corona in Hessen: Lockerungen über Weihnachten und Silvester zurückgenommen

Ab Mittwoch wird im Corona-Lockdown erneut der nicht lebensnotwendige Einzelhandel geschlossen. Auch Friseure dürfen nicht mehr öffnen. Außerdem gelten härtere Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur noch bis zu fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen. Über die Weihnachtstage wird diese Regelung leicht gelockert: Für den 24. bis 26. Dezember können über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis eingeladen werden. Für Silvester und Neujahr gebe es keine Sonderregeln, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Konferenz der Länderchefs. Doch welche Corona-Regeln gelten in Hessen? Ministerpräsident Volker Bouffier informiert um 12.15 Uhr auf einer PK über die neue Maßnahmen.

Corona in Hessen: Kein Verkauf von Feuerwerk vor Silvester im harten Lockdown

Über Silvester und Neujahr gelten die gelockerten Kontaktbeschränkungen nicht. Außerdem wird der Verkauf von Feuerwerk verboten. An Schulen und Kitas sollen die Kontakte deutlich eingeschränkt werden, die Kinder sollten wann immer möglich zu Hause betreut werden. Arbeitgeber sollen wenn möglich Betriebsferien einführen oder großzügige Homeoffice-Lösungen anbieten. (Ines Alberti mit dpa und AFP) *fnp.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.