Weitreichende Corona-Lockerungen in Hessen: Volker Bouffier äußert sich

Auch in Hessen sind Corona-Lockerungen beschlossen. Ministerpräsident Volker Bouffier hat in einer Pressekonferenz die Lage erläutert.

Ministerpräsident Volker Bouffier hält eine Pressekonferenz ab

hält eine ab Bouffier erläutert Lockerungen der Corona*-Maßnahmen

Es wird wohl weiter eine Maskenpflicht* in Hessen geben

+++ 16.38 Uhr: Am morgigen Donnerstag (07.05.2020) tagt das Corona-Kabinett für Hessen. Dann soll es weitere Entscheidungen geben.

Damit beendet Bouffier seine Pressekonferenz zu den kommenden Lockerungen der Corona-Regeln. Die morgige Konferenz wird für 17 Uhr angekündigt.

+++ 16.36 Uhr: Fitnessstudios könnten ebenfalls bald wieder öffnen, erklärte Bouffier. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen, die Öffnung könne aber womöglich im Mai erfolgen.

Die Überwachung der Infektionszahlen liegt bei den Gesundheitsämtern. Diese müssen für ihre Stadt oder ihren Kreis in Hessen überwachen, wie mit Infektionen umgegangen wird. So soll auch die Ausbreitung des Coronavirus nachvollzogen werden. Hierfür hofft Bouffier auf die Corona-App und die Meldepflicht für neue Covid-19-Fälle.

+++ 16.31 Uhr: Man sei um einheitliche Entscheidungen in den verschiedenen Bundesländern bemüht gewesen, sagte Bouffier. Dennoch seien für viele Bereiche die Länder zuständig und nicht der Bund.

„Einzelne Pandemieentscheidungen sind bis auf Grenzfragen Ländersache“, sagte Bouffier. Aber Hessen habe sich nie in den Wettbewerb begeben, wer der schnellste bei Öffnungen sei. Er lobte die Arbeit der Bundeskanzlerin bei der Koordination der Bundesländer.

Bouffier: Tests für die Bundesliga sind vertretbar

+++ 16.27 Uhr: Corona-Testungen in der Bundesliga bezeichnete Bouffier als vertretbar: „Wir haben in Deutschland derzeit eine Million Tests, die Bundesliga braucht davon nur 3000.“

Bei den Schwimmbädern in Hessen gibt es bezüglich Corona noch keine Entscheidung. Es stelle sich die Frage, wie dort das Hygienekonzept umgesetzt werden könne. Auch bundesweit sei das umstritten.

Bouffier will nicht über Normalisierung in Hessen spekulieren

+++ 16.23 Uhr: Wann eine echte Normalisierung wieder möglich ist, darüber wollte Bouffier nicht spekulieren. „Je intensiver wir die Maßnahmen beachten, desto eher können wir einschätzen, wann die Pandemie zu Ende geht“, sagte Bouffier.

Eine zweite Welle mit Corona-Infektionen sei möglich, so Hessens Ministerpräsident. Aus diesem Grund seien alle Maßnahmen zeitlich beschränkt. „Wenn alles dunkel ist, rennt man nicht einfach los“, erklärte Bouffier. Wenn man zu früh öffne, könnte es Beschwerden geben, wenn die zweite Welle zu stark ausfalle, ebenso.

Großveranstaltungen in Hessen könnten wieder möglich werden

+++ 16.18 Uhr: Im Detail geht Hessen den Weg anderer Bundesländer. „Das Grundprinzip wird von allen geteilt, ich kann nicht erkennen, dass wir ganz etwas Besonderes machen“, sagte Bouffier auf der Corona-Pressekonferenz.

Die Zahl der Teilnehmer für Großveranstaltungen in Hessen wird am Donnerstag (07.05.2020) entschieden. Als Richtwert nannte Bouffier 100 Personen, bei entsprechender Größe der Räumlichkeiten und einem entsprechenden Hygienekonzept wären auch mehr Teilnehmer möglich. In jedem Fall seien alle aktuellen Maßnahmen bis zum 11.05.2020 beschränkt.

Die neuen Corona-Maßnahmen wie Öffnung von Restaurants und Hotels und von Sportanlagen soll bis zum 5. Juni bestehen. Dann müssten die Maßnahmen neu bewertet werden, sagte Bouffier. Volksfeste oder ähnliches sollen wahrscheinlich vorerst nicht möglich sein.

Kontaktsperre in Hessen wird gelockert

+++ 16.17 Uhr: In vielen Bereichen werden in Hessen eigene Entscheidungen getroffen, erklärte Volker Bouffier auf seiner Pressekonferenz zum Thema Corona. Auch die Frage der Kontaktsperre soll auf Länderebene geregelt werden.

In Hessen soll empfohlen werden, dass sich Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen können. Familien können weiterhin Zeit zusammen verbringen. Möglich sei aber, dass es in anderen Bundesländern andere Regelungen gebe. Festlegen wolle er sich auf die Zahl der zwei Haushalte nicht.

+++ 16.15 Uhr: Zu Restaurants soll es am Donnerstag (07.05.2020) Entscheidungen geben. In jedem Fall sollen sie ebenso wie Hotels wieder öffnen.

+++ 16.13 Uhr: Alle Geschäfte in Hessen sollen unabhängig von ihrer Größe wieder öffnen können, sagte Ministerpräsident Bouffier auf seiner Pressekonferenz. Wichtig sei die Einhaltung von Abstandsregelungen.

Auch der Freizeitsport soll insbesondere im Außenbereich wieder ermöglicht werden. Profisportler sollen ab Mitte Mai wieder trainieren, auch die Bundesliga wird ab diesem Zeitpunkt wieder spielen.

Bouffier zu Schulen in Hessen: Öffnungen ab 18. Mai

+++ 16.09 Uhr: „Wir haben eine ganze Fülle von Themen miteinander behandelt“, sagte Bouffier. Bei den Schulen sei man sich bundesweit einig. Bis zum Ende des Schuljahres solle es in Hessen einen „eingeschränkten Regelbetrieb“ geben. Der Unterricht in Schulen der Sekundarstufe I solle ab dem 18. Mai wieder beginnen. In den Grundschulen in Hessen soll ab dem 2. Juni wieder unterrichtet werden.

Die Unterrichtsgestaltung sei auch von den Lehrkräften abhängig. Viele gehören zu Corona-Risikogruppen und könnten noch nicht wieder in die Schulen kommen.

Bei Kitas sei die Lage ähnlich. Diese sollen in Hessen ebenfalls zum 2. Juni wieder öffnen. Da würde der Einzelfall abgestimmt, um Kita-Kinder bis zu den Sommerferien die Rückkehr zu ermöglichen.

Bouffier bei Pressekonferenz: Weiterhin strenge Hygieneregeln in Hessen wegen Corona

+++ 16.06 Uhr: Bouffier erläutert, dass in den Ländern unterschiedliche Situationen vorherrschen. Zwar wolle man einheitlich vorgehen, aber die Unterschiede beachten. Er spricht von einem Paradigmenwechsel.

„Wenn das in Zukunft gut gehen soll, müssen sich Menschen auch in Zukunft an die Regeln halten.“ Hygieneregeln sollten weiter eingehalten werden. Wenn die Zahl der Infektionen wieder zunimmt, brauche es einen Mechanismus, um die Zahl der Corona-Fälle wieder einzugrenzen. Man müsse dann „rasch gegensteuern“ und zwar auf Ebene der Kreise. So sollten „regionale Besonderheiten“ berücksichtigt werden.

Für Hessen würde das bedeuten, dass kein Kreis und keine Stadt von Maßnahmen betroffen wäre. Das könne sich aber jederzeit ändern, erklärte Bouffier in seiner Pressekonferenz.

+++ 16.01 Uhr: Bouffier: „Die Pandemie wurde insgesamt in Deutschland gut bewältigt. Wir haben jetzt eine wesentlich geringere Infektionsneigung als noch vor einiger Zeit.“

+++ 16.00 Uhr: Die Pressekonferenz mit Ministerpräsident Volker Bouffier zu Schritten in Hessen zu Corona startet pünktlich. Bouffier bewertet die Ergebnisse der Gespräche mit Bundeskanzlerin Angela Merkel für Hessen.

Wiesbaden - Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat für Mittwoch für 16 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema Corona in Hessen angekündigt. Bereits am Mittag hatte es eine Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin gegeben.

Kommen Corona-Lockerungen? Volker Bouffier berät sich mit Angela Merkel

Merkel hatte sich am Vormittag mit den 16 Ministerpräsidenten der Bundesländer beraten. Dabei war klar geworden, dass die Verantwortung für Lockerungen der Corona-Regeln an die Bundesländer übergeht.

Gemeinsame Regeln gibt es aber trotzdem. Diese gelten auch für Hessen. Beispielsweise soll die Mehrwertsteuer für Speisen im Gastrogewerbe zeitweise von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden.

Obergrenze für Corona-Neuinfektionen in Hessen: Das sagt Bouffier

Außerdem gibt es eine Obergrenze für Corona-Neuinfektionen. Diese soll bei 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen liegen. In anderen Bereichen haben die Ministerpräsidenten der jeweiligen Bundesländer die Oberhand. Daher ist zunächst nicht klar, ob Volker Bouffier für Hessen in seiner Pressekonferenz weitere Maßnahmen verkünden wird.

Weitreichende Lockerungen für alle Bundesländer beschlossen

Denn die bereits beschlossenen Lockerungen sind weitreichend. Neben Steuererleichterungen für das Gastrogewerbe und Obergrenzen bei Neuinfektionen gibt es auch Beschlüsse zur Freizeitgestaltung. Geschäfte dürfen nach Beschluss der Bundesregierung wieder unter Auflagen öffnen. Die Beschränkung auf 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wurde aufgehoben. Ebenso soll der Breitensport wieder stattfinden dürfen - allerdings vorerst nur im Freien. Kontaktbeschränkungen sollen zwar bis zum 5. Juni bestehen bleiben, aber es dürfen sich wieder Angehörige aus bis zu zwei Haushalten treffen. Bisher waren Treffen auf einen Haushalt beschränkt.

Offen blieb zunächst, wie es mit der Bundesliga weiter geht. Im Gespräch ist ein Startdatum am 15. oder 20. Mai. Offizielle gibt es dazu aber noch keine Stellungnahme.

Hessen ist für Corona-Lockerungen selbst verantwortlich

In jedem Fall sind die Bundesländer für Folgen von Lockerungen verantwortlich. Wenn die Zahl der Neuinfektionen zu weit steigt, müssen je nach Bundesland wieder strengere Regelungen getroffen werden. Schon am Dienstag (05.05.2020) war bekannt gegeben worden, dass in Hessen die weiterführenden Schulen ab dem 18. Mai wieder öffnen sollen, ebenso sollen Viertklässler wieder zum Unterricht erscheinen. Ab dem 2. Juni ist auch eine langsame Öffnung der Grundschulen geplant. Die Schließung der Grundschulen wegen Corona* hatte teilweise Kritik nach sich gezogen.

